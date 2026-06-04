Açık 24.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 04.06.2026 09:20

Süs bitkisi üretimi büyüyor: İhracat 140 milyon doları aştı

Dünyada 50 miyar doların üzerinde bir ticaret hacmine ulaşan süs bitkileri üretiminde Türkiye hızlı adımlarla ilerliyor. Hindistan, Çin, Brezilya gibi devlerin olduğu pazarda, Türkiye son yıllardaki gelişimiyle ilk 20 arasına girdi. Üretim miktarı 2 milyar adede, ihracat miktarı 140 milyon dolara ulaştı.

Uğur Becerikli
Uğur Becerikli
okuma süresi
Okuma süresi
Süs bitkisi üretimi büyüyor: İhracat 140 milyon doları aştı
[Fotograf: AA]

Çiçekleri herkes seviyor. İster evlerde, ister bahçelerde, parklarda ya da yol kenarında olsun herkes çiçek görmek istiyor. Ziyaretlerin, buluşmaların, nezaket göstermenin olmazsa olmazlarından biri de yine hediye olarak çiçek götürmek, hiç olmazsa bir buket verebilmek. Ancak çiçeklerin güzelliği yanında ticari olarak da çok büyük değeri var. Özellikle Türkiye gibi iklimi elverişli, tür çeşitliliği fazla olan ülkeler, süs bitkileri üretimiyle önemli bir ticaret hacmi elde ediyor.

Süs bitkisi üretimi büyüyor: İhracat 140 milyon doları aştı

Türkiye’de 1940’larda başladı

Türkiye’de süs bitkileri sektörü, 1940’lı yıllarda İstanbul ve Yalova çevresinde kesme çiçek üretimiyle doğdu. 1975’ten sonra lojistik imkanların gelişmesiyle üretim İzmir ve Antalya’ya yayıldı. Asıl büyüme ise belediyecilik faaliyetlerinin artmasıyla yaşandı. Şehir peyzaj çalışmalarında büyük miktarda çiçeğe ihtiyaç duyulması nedeniyle talep de arttı. Bugün süs bitkileri sektörü dış mekanda kullanılan ağaç ve çalılar, iç mekan bitkileri ve mevsimlik çiçekleri kapsayan geniş bir üretim alanına ulaştı.

Süs bitkisi üretimi büyüyor: İhracat 140 milyon doları aştı

Ağaç Sakarya’da, çiçek Antalya’da üretiliyor

Türkiye’de süs bitkileri üretiminde coğrafi etkenler nedeniyle farklı bir kümelenme de söz konusu. Ağaç üretimi Sakarya, Bursa ve İzmir’de yoğunlaşırken, çalı üretimi İzmir’de, iç mekan bitkileri ve çiçek üretimi ise Antalya, Adana ve Mersin yoğunluklu olarak sürüyor. Türkiye’nin çiçekçilikte rekabet içinde olduğu Avrupa ülkelerinde, ikinci ve üçüncü nesiller tarafından sürdürülen çiçekçilik faaliyetleri var. Türkiye’de ise firmalar daha genç.

Süs bitkisi üretimi büyüyor: İhracat 140 milyon doları aştı

2 milyar adet üretim

Geçtiğimiz yıl sonu itibariyle yıllık üretim 2 milyar adede ulaştı. Sektörün toplam üretim değeri 40 milyar liraya ulaşırken, 2002’de 20 bin dekar olan üretim alanı, 2025 sonu itibariyle 60 bin dekara ulaştı. Süs bitkileri katma değeri yüksek ve yılın on iki ayı üretim yapabilmek mümkün. Türkiye’de 100 bin civarında kişi, bu sektörde çalışıyor. Dolaylı olarak ise 500 bin kişiye istihdam sağladığı düşünülüyor.

Süs bitkisi üretimi büyüyor: İhracat 140 milyon doları aştı

2018’den sonra ihracat fazlası vermeye başladı

Türkiye sadece çiçek üretip ihraç eden bir ülke değil, ithalat da yapıyor. Ancak 2018’den sonra ihracat fazlası vermeye başladı. 2025 sonu itibariyle 140 milyon dolarlık ihracat yapan Türkiye, en çok ihracatı Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Gürcistan, Kazakistan’a ve AB bölgesine yapıyor. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ise talebin giderek yükseldiği ülkeler arasında.

Süs bitkisi üretimi büyüyor: İhracat 140 milyon doları aştı

Çiçekçi dükkanları hâlâ gözde

Çiçek alımının yapıldığı yerlerin arasına son yıllarda internet de girdi ancak hâlâ çiçekçi dükkanları, bu ticaretin merkezi konumunda. Çiçek ve süs bitkilerini yarıdan fazlası çiçekçiler tarafından satılırken, ikinci sırada süpermarketler geliyor. Bunları fidanlıklar, bahçe merkezleri ve internet takip ediyor.

Süs bitkisi üretimi büyüyor: İhracat 140 milyon doları aştı

ETİKETLER
Antalya Brezilya Çiçek Çin Hindistan İhracat İzmir Tarım Üretimi Yalova Yerli Üretim
Sıradaki Haber
Merkez Bankası rezervleri 171,5 milyar dolar oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:38
Trump'ın, İran saldırılarında ABD askerlerinin ölmesi halinde ateşkesi sona erdirebileceği iddiası
10:29
ASELSAN ile SSB arasında 271,5 milyon dolarlık sözleşme
10:28
Yurt dışından elde edilen kazançlara vergi istisnası
10:28
Yeğenlerini markette darp eden dayı, yengeye 10'ar yıl hapis cezası
10:25
Sabiha Gökçen'den 2026'ya güçlü başlangıç
10:23
Kuzey Kore lideri, nükleer malzeme üretim kapasitesinin iki katından fazla arttığını açıkladı
Trakya'da kuraklık nedeniyle ayçiçeğinde zarar eden üretici, kanolaya yöneldi
Trakya'da kuraklık nedeniyle ayçiçeğinde zarar eden üretici, kanolaya yöneldi
FOTO FOKUS
Sıfır Atık Festivali Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açıyor
Sıfır Atık Festivali Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ