Türkiye sağlık turizminde dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alıyor. Başta Avrupa ve Orta Doğu olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinden hastalar Türkiye'yi tercih ediyor.

Uygun tedavi maliyetleri, bekleme süresinin kısa olması, tıbbi teknolojik üstünlük, çok sayıda yüksek ihtisaslı sağlık çalışanlarının bulunması tercih nedenleri arasında. Kanser tedavisi, diş sağlığı ve saç ekimi için gelenlerin sayısı her geçen yıl artıyor.

En çok saç ekimi için geldiler

Salgın sebebiyle belli kayıplar yaşansa da sadece saç ekiminde 2020 ciroları 1,3 milyar doları buldu. Temmuz, ağustos ve eylül aylarında yurt dışından gelen hasta sayısında ise artış yaşandı.

Uluslararası Antalya Sağlık Turizmi ve Eğitimi Derneği Başkanı Dr. Mehmet Kanpolat, birçok Avrupa ülkesinden hastaların Türkiye’ye geldiğini söyledi. Kanpolat, “İnsanlar Türkiye'nin gücünü görünce buraya gelmek istedi. Ağır vakalarda pandemiye rağmen yüzde 100 artışımız oldu" dedi.

2020 yılında en fazla hasta Avrupa'dan geldi

Yurt dışından tedavi için gelen turistin sayısı gün geçtikçe artıyor özellikle Almanya ve İngiltere'den gelen turist diş tedavisi için Türkiye'yi tercih ediyor bunun en büyük sebebi ise maliyet ve hizmet kalitesi.

Irak, Ürdün ve Fas başta olmak üzere birçok ülke şifayı Türkiye'de arıyor.

Hastalar kaliteli hizmetten memnun

Turistler aldığı paket turlarla hem tatilini yapıyor hem de sağlığına kavuşuyor.

Hastane sahibi Dr. Rıdvan Ballıpınar, Avrupa’daki doktorların çok kısıtlı zamanlarda çalıştığına değinerek, yapılan işlemlerin Türkiye’de gelen turistler için daha uygun maliyetli olduğunu belirtti.

Türkiye'ye gelen turistler uygulanan sağlık paketinden oldukça memnun.

Turizmci Lukman Sertaç Epözdemir, gelen turistlere iki tür sağlık paketi sunduklarını, gelenlerin de bu paketlerden memnun kaldıklarını ifade etti.

2021 Mart itibarıyla Türkiye'ye gelecek olan turist sayısında yüzde 80 artış hedefleniyor.

