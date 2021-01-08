Sağlık Bakanlığı 6 Ocak koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 184 bin 193 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 11 bin 479. Bugünkü hasta sayısı 1 bin 291 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 9 bin 894.

Son 24 saatte 186 hasta vefat etti, 9 bin 894 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 25 milyon 865 bin 406, toplam vaka sayısı 2 milyon 307 bin 581, toplam vefat sayısı 22 bin 450, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 94, hastalarda zatüre oranı %4.3, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 182 bin 145 oldu.