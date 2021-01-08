8 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı… Bugünkü vaka sayısı…
Sağlık Bakanlığı, 8 Ocak 2021 koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 479 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Bugünkü koronavirüs tablosu… 8 Ocak koronavirüs vaka sayısı...
Sağlık Bakanlığı 6 Ocak koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 184 bin 193 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 11 bin 479. Bugünkü hasta sayısı 1 bin 291 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 9 bin 894.
Son 24 saatte 186 hasta vefat etti, 9 bin 894 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 25 milyon 865 bin 406, toplam vaka sayısı 2 milyon 307 bin 581, toplam vefat sayısı 22 bin 450, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 94, hastalarda zatüre oranı %4.3, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 182 bin 145 oldu.
Bugün tespit edilen 1.291 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Hastane yükümüz umut verici şekilde azalıyor. Vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak elimizde. Kısıtlama ve tedbirlere tam olarak uyalım. Birlik olup kazanacağız. https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 8, 2021
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