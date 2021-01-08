Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 12:53Son Güncelleme: Kaynak: BBC
İngiltere'de sahte Covid-19 aşısıyla dolandırıcılık
İngiltere’de sağlık çalışanı olduğunu iddia eden bir kişi, 92 yaşındaki bir kadına para karşılığı sahte Covid-19 aşısı enjekte etti.
Londra polisi, Londra'nın güneybatısındaki Surbiton'da 160 sterlin (yaklaşık 1603 Türk lirası) karşılığında sahte aşı yapan dolandırıcının peşinde.
Sağlık çalışanı olduğunu iddia eden kişi Covid-19 aşısını uygulamak için 92 yaşındaki kadının kapısını çaldı.
Parayı alınca yaşlı kadının koluna ne olduğu henüz bilinmeyen bir madde enjekte etti.
Dolandırıcının kadının evine bir hafta sonra yeniden gelerek para istediği belirtildi.
Yaşlı kadın kontrolden geçirildi
Yaşlı kadının hayatını tehlikeye atan olay için Londra polisi "iğrenç ve tamamen kabul edilemez bir saldırı" nitelemesini yaptı.
Hastanede kontrolden geçirilen yaşlı kadında herhangi bir hastalık tespit edilmedi.
Etiketler: İngiltere
Son Haberler
- 14:08
- 14:13
- 14:11
- 13:57
- 13:57
Sıradaki Haber
Biontech-Pifzer aşısı, yeni mutasyona karşı da etkili oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz