Londra polisi, Londra'nın güneybatısındaki Surbiton'da 160 sterlin (yaklaşık 1603 Türk lirası) karşılığında sahte aşı yapan dolandırıcının peşinde.

Sağlık çalışanı olduğunu iddia eden kişi Covid-19 aşısını uygulamak için 92 yaşındaki kadının kapısını çaldı.

Parayı alınca yaşlı kadının koluna ne olduğu henüz bilinmeyen bir madde enjekte etti.

Dolandırıcının kadının evine bir hafta sonra yeniden gelerek para istediği belirtildi.

Yaşlı kadın kontrolden geçirildi

Yaşlı kadının hayatını tehlikeye atan olay için Londra polisi "iğrenç ve tamamen kabul edilemez bir saldırı" nitelemesini yaptı.

Hastanede kontrolden geçirilen yaşlı kadında herhangi bir hastalık tespit edilmedi.