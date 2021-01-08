Anadolu Ajansı foto muhabiri Raşit Aydoğan, kasım ayı sonunda halsizlik şikayetiyle test yaptırdı. Test sonucu pozitif çıktı. Ardından tedavi süreci başladı.

Evinde izolasyondayken şikayetlerinin artması üzerine hastaneye yatırıldı.

[Fotoğraf: AA]

Raşit Aydoğan, koronavirüs tedavisini gün gün fotoğrafladı.

[Fotoğraf: AA]

Solunum cihazı yardımıyla nefes almaya çalışırken, hasta yatağından çocuğuyla görüntülü konuşurken ya da balonla nefes egzersizi yaparken...

[Fotoğraf: AA]

'Bir yudum nefesin ne kadar değerli olduğunu inşallah illet onları bulmadan anlarlar'

17 günü yoğun bakımda, 9 günü de serviste toplam 26 gün tedavi gördüğünü belirten Aydoğan şöyle konuştu:

"Tedavi sürecimi, çektiğim sıkıntıları bir şekilde insanlara gösterebilme adına fotoğraflar çekmeye başladım. Belki bugüne kadar hala bir bilince ulaşamayan insanlar bu fotoğrafları görünce, bu yaşanmışlığı görünce biraz daha farkındalık yaratır diye böyle bir şey hazırladım. Bir yudum nefesin ne kadar değerli olduğunu inşallah insanlar bu illete yakalanmadan, illet onları bulmadan okuyup görüp anlarlar."

[Fotoğraf: AA]

Aydoğan, cep telefonu ile çektiği fotoğraflarla yoğun bakımdaki zorlu tedavi sürecini anlattı.

[Fotoğraf: AA]