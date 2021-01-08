Koronavirüs tedavi sürecini çektiği fotoğraflarla anlattı
Anadolu Ajansı foto muhabiri Raşit Aydoğan, 17 günü yoğun bakımda geçen 26 günlük koronavirüs tedavi sürecini gün gün fotoğrafladı. O fotoğraflar, koronavirüs tedavisinin nasıl zorlu bir süreç olduğunu bir habercinin gözünden anlatıyor.
Anadolu Ajansı foto muhabiri Raşit Aydoğan, kasım ayı sonunda halsizlik şikayetiyle test yaptırdı. Test sonucu pozitif çıktı. Ardından tedavi süreci başladı.
Evinde izolasyondayken şikayetlerinin artması üzerine hastaneye yatırıldı.
Raşit Aydoğan, koronavirüs tedavisini gün gün fotoğrafladı.
Solunum cihazı yardımıyla nefes almaya çalışırken, hasta yatağından çocuğuyla görüntülü konuşurken ya da balonla nefes egzersizi yaparken...
'Bir yudum nefesin ne kadar değerli olduğunu inşallah illet onları bulmadan anlarlar'
17 günü yoğun bakımda, 9 günü de serviste toplam 26 gün tedavi gördüğünü belirten Aydoğan şöyle konuştu:
"Tedavi sürecimi, çektiğim sıkıntıları bir şekilde insanlara gösterebilme adına fotoğraflar çekmeye başladım. Belki bugüne kadar hala bir bilince ulaşamayan insanlar bu fotoğrafları görünce, bu yaşanmışlığı görünce biraz daha farkındalık yaratır diye böyle bir şey hazırladım. Bir yudum nefesin ne kadar değerli olduğunu inşallah insanlar bu illete yakalanmadan, illet onları bulmadan okuyup görüp anlarlar."
Aydoğan, cep telefonu ile çektiği fotoğraflarla yoğun bakımdaki zorlu tedavi sürecini anlattı.
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