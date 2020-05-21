Salgınla savaşın ön cephelerinden İstanbul Tıp Fakültesinde, sağlık personelinin mücadelesi sürüyor. İstanbul'da hava sıcaklığı 30 dereceye yaklaşıyor. Sağlık personeli ise sauna etkisi yaratan tulumların içinde çalışmaya devam ediyor. Hava sıcaklığının yükselmesi onların çalışmasını daha da güçleştiriyor.

Selin Geçgin, 8 yıldır İstanbul Tıp Fakültesinde biyolog olarak çalışıyor. Sıcak havada tulum, siperlik ve sıkı filtreli N95 maske ile görev yapıyor.

"4 saat burada duracağım ama diğer arkadaşlar 8 saat çalışıyor, 12 saat çalışıyor. Uzun süre çalışıyoruz, bunlarla çalışmak tabii zor olsa da bir şekilde kendimizi adapte etmeye çalışıyoruz."

"Büyük bir özveri"

Damla Altınok da dahiliye asistanlığına başladığı günlerde kendini salgının içinde buldu. Zor koşullara son günlerde bir de sıcak hava eklendi.

Altınok, bunun büyük bir özveri olduğunu söyleyerek, "Bir ekip çalışması, bizim mesleğimiz ve tabii ki terletiyor, sıcakta insan kendini kötü hissediyor sıcak olduğu için ama bu bizim mesleğimiz" dedi.

"Hasta sayımız yüzde 50 azaldı"

Hastaneden sevindirici haberler de geliyor. Vaka sayısı azaldı, İstanbul Tıp Fakültesinde 6 koronavirüs servisinden 3'ü kapatıldı. Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Murat Köse, bir binanın tamamen COVID hastalarına ayrıldıklarını söyledi.

"Tamamen 6 katı COVID'li hastalarla doluydu, 3 katını kapattık. 120-130 olan hasta sayımız 60'lara geriledi. Yani yüzde 50 azalma var."

Ailesine kavuşacağı için mutlu

Hastaların art arda taburcu olması sağlık çalışanlarının yüzünü güldürüyor. Hasta bakıcı Fikret Er de onlardan biri.

Ailesine kavuşacağı için çok mutlu olduğunu anlatan Er, "25 gündür buradayım. Allah kimseye çektirmesin bu acıyı, kimseye de düşürmesin ben sağlık personeliydim 15 senedir hastanede" dedi.

Haber: Fatma Demir Turgut

Kamera: Volkan Tay