Türk Kızılay Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Murat Güler, Türk Kızılay'ının 7 Nisan'da ilk immün plazma bağışını aldığını söyledi. O günden bugüne kadar 2 bin civarında iyileşen immün plazma bağışçısından plazmaların toplandığını belirtti.

Güler, şu anda ellerinde ciddi anlamda immün plazma stoku olduğunu ve 18 bölge kan merkezinin hepsinin stoklamayla ilgili fiziki koşulları sağlayan odaları ya da dolapları bulunduğunu anlattı.

Dr. Güler, Orta Anadolu Bölge Kan Merkezinin deposunda 200'e yakın immün plazmanın, -25 derece altında uygun koşullarda stoklandığını vurguladı.

[Fotoğraf: DHA]

Bir hasta 3 kez bağış yapabiliyor

Bir bağışçının 400-450 mililitre kadar immün plazma bağışladığını belirten Dr. Güler, şunları söyledi:

"Biz de bunu iki ürüne ayırıyoruz. Yani bir bağışçı bir seferde bağış yaptığı zaman iki hastaya şifa olmuş oluyor. Sağlık Bakanlığının da yayınlamış olduğu rehbere göre, bağışçı 1 ay içerisinde iyileştikten sonra 3 kez bağış yapabiliyor. Bir bağışçıdan immün plazma toplayarak 6 hastamıza gönderebiliyoruz. Hala hastanelere immün plazma tedariki devam ediyor. Ama ilk dönemlerdeki gibi değil. Yoğun bakımda olan entübe olan hasta sayılarımız da azalıyor. Durum da iyiye doğru gidiyor gibi görünüyor. Ama iyileşenlerin oranları da bu ölçüde artıyor. Biz alımlara devam ediyoruz. Belli bir stok seviyesine zaten ulaştık. Eğer güz döneminde tekrar 2’nci dalga olursa bu sefer hazırlıklıyız. Elimizde stoklu şekilde ihtiyaçları istenildiği anda karşılayabilecek düzeydeyiz. İlk başlarda talep olmasına rağmen iyileşenleri beklediğimiz için ilk 1-2 hafta taleplere birebir karşılık vermekte sıkıntı yaşamıştık. Şu anda elimizde ciddi anlamda stok oluştu."

15 binin üstünde hasta arandı

Dr. Güler, iyileşen hastaların İl Sağlık Müdürlükleri aracılığıyla arandığını, uygun olan bağışçılara randevu verilmek üzere Kızılay'a listelerin geldiğini ve randevu listelerinin oluşturulduğunu anlattı.

Şu ana kadar immün plazma bağışı için iyileşen 15 binin üstünde hastanın arandığını ve bunun 5 bine yakınıyla randevu oluşturulduğunu belirten Dr. Güler, "Bağışçı olabilmek için pozitifliği olan kişi iyileştikten sonra 2 negatif testinin ardından semptomları geçtikten sonra bağışçı olabiliyor. Ancak negatifliklerinden birinin son 48 saat içerisinde olması gerekiyor. 2 negatif test sonucunun ardından 28 gün geçtikten sonra plazma bağışlayabiliyor. Biz artık randevularımızı elimizde stok da oluştuğu için 28 güne göre vermeye başladık. Şu anda immün plazma konusunda işler gayet düzgün gidiyor" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

"İmmün plazma toplamaya devam edeceğiz"

Dr. Güler, immün plazmaların uygun koşullarda 3 yıla kadar saklanabildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"1-2 aylık süre diliminde plazma alabiliyoruz. Dolayısıyla zaman geçtikten sonra alma ihtimalimiz de olmayacak. Bizim bu dönemde elimizde ne kadar stok olsa da alabildiğimiz bağışçıların hepsinden toplamamız lazım. Çünkü 2’nci, 3’üncü dalga olursa ne kadar ihtiyaç olacağını kestirmek mümkün değil. Dolayısıyla biz mümkün olduğunca hiçbir şekilde rehavete kapılmadan vermesi uygun olan bağışçıların hepsinden immün plazma toplamaya devam edeceğiz."