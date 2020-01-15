Beylikdüzü'nde Cuma günü özel bir hastaneye kaldırılan 2 ve 4 yaşlarındaki 2 kardeş hayatını kaybetti.

Aileler, birkaç gün önce çocuklarda, ateş, bulantı, kusma, nefes darlığı gibi şikayetlerin görüldüğünü ifade etti. Çocukların ölüm nedeninin gribe bağlı olduğu iddia edildi.

Cenazeler Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Çocukların kesin ölüm nedeni otopsi sonrasına belli olacak.

İddialar üzerine Sağlık Bakanlığı'da soruşturma başlatarak konuyu incelemek üzere müfettiş görevlendirdi.

Kaynak: TRT Haber