Sağlık
Sağlık Bakanlığı "grip şüphesi ile ölüme" soruşturma başlattı15 Ocak 2020 Çarşamba 11:15 - Son Güncelleme 15 Ocak 2020 Çarşamba 11:20
İstanbul Beylikdüzü'nde iki çocuğun grip nedeniyle hayatını kaybettiği iddiaları üzerine Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı. Bakanlık konuyla ilgili müfettiş görevlendirdi.
Beylikdüzü'nde Cuma günü özel bir hastaneye kaldırılan 2 ve 4 yaşlarındaki 2 kardeş hayatını kaybetti.
Aileler, birkaç gün önce çocuklarda, ateş, bulantı, kusma, nefes darlığı gibi şikayetlerin görüldüğünü ifade etti. Çocukların ölüm nedeninin gribe bağlı olduğu iddia edildi.
Cenazeler Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Çocukların kesin ölüm nedeni otopsi sonrasına belli olacak.
İddialar üzerine Sağlık Bakanlığı'da soruşturma başlatarak konuyu incelemek üzere müfettiş görevlendirdi.
Kaynak: TRT Haber
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