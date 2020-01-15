Gıda güvenilirliğinin sağlanması, taklit ve tağşişin önlenmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı, kontrol faaliyetlerini sürdürüyor.

Taklit ve tağşiş yapan gıdalar kamuoyu ile paylaşıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” ve bu Kanun kapsamında hazırlanan, “Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik” gereğince; laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden; kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasını içeren bilgileri kamuoyu ile paylaştı.

Halk sağlığını tehlikeye düşürecek; bozulmuş, değiştirilmiş gıdalar kamuoyunun bilgisine sunuluyor.

229 firmaya ait 386 parti ürün usulsüz

Bu kapsamda 229 firmaya ait 386 parti ürün Tarım ve Orman Bakanlığının internet sitesinde açıklandı.

Arıcılık ürünleri, baharatlar, bitki çayı ve kahve ürünleri, bitkisel yağlar ve margarinler, çikolata ve kakao ürünleri, et ve et ürünleri gibi pek çok farklı gıda türünde usulsüzlük yapan firmaların adreslerini ve ürünlerinin paylaşıldığı raporda, bazı baharatlarda gıda boyası, dana eti olarak gösterilen ürünlerde kanatlı ve tek tırnaklı eti ile sakatat tespit edildiği belirtiliyor.

“Benim gönlüm hapis cezasını ister”

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli konu ile alakalı yaptığı açıklamada ise, taklit ve tağşiş suçlarını işleyenlere yönelik yasal düzenlemeyi en kısa sürede Meclise getirme konusunda gayretlerinin sürdüğünü belirterek, "Benim gönlüm hapis cezasını ister. Bu hapis cezası veya ticaretten men olabilir." dedi.

Taklit ve tağşiş yapılan ürün ve bu suçu işleyen firmaların ifşasının devam edeceğini vurgulayan Bakan Pakdemirli, söz konusu listelerin herhangi bir gecikme olmadan kısa aralıklarla açıklanacağını kaydetti.

Bakan Bekir Pakdemirli, buna ilişkin yasal düzenleme hazırlıklarının sürdürüldüğüne dikkati çekerek, "Şu an hem Meclis hem de Külliye ile irtibatımız devam ediyor. En yakın zamanda Meclise getirme konusunda gayretimiz sürüyor. Buradaki ana amaç hem caydırıcılığın hem de müeyyidelerin artırılması olacak." diye konuştu.

Adalet Bakanlığı ve diğer bakanlıkların kurum görüşlerinin alındığını belirten Bakan Pakdemirli "Burada bizim istediğimiz, gönlümüzdeki olmayabilir ama şundan emin olabilirsiniz, cezalar bugünküne oranla çok daha ağır olacak" açıklamasını yaptı.

2012 yılından bu yana hileli üretim yapan bin 443 firmaya ait 3 bin 202 ürün kamuoyu ile paylaşıldı.

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı

