Açık 27.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Sağlık
AA 22.08.2024 20:12

Sağlık Bakanlığı: Batı Nil virüsü 2024 yılında 6 kişide tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de 2010'dan itibaren görülen Batı Nil virüsü enfeksiyonunun bu yıl 6 kişide tespit edildiğini, hastaların takip ve tedavilerinin sürdüğünü açıkladı.

Sağlık Bakanlığı: Batı Nil virüsü 2024 yılında 6 kişide tespit edildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Batı Nil virüsü enfeksiyonunun, virüsü taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral bir hastalık olduğu belirtildi.

Söz konusunu hastalığın, mevsimsel olarak genelde yaz boyunca ve sonbaharın erken dönemlerinde görüldüğü bilgisi verilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Hastalık, kişiden kişiye doğrudan bulaşmamaktadır. Ülkemizde 2010 yılından itibaren görülen Batı Nil virüsü enfeksiyonu, 2024 yılında 6 kişide tespit edilmiştir. Hastalarımızın takip ve tedavilerine devam edilmektedir. Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte ve süreç hassasiyetle takip edilmektedir."

ETİKETLER
Virüs Sağlık Bakanlığı
Sıradaki Haber
DSÖ, maymun çiçeği ve COVID-19 arasındaki bulaşma farkına dikkati çekti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:07
BM: Ekim 2023'ten bu yana Gazze nüfusunun yaklaşık yüzde 90'ı yerinden edildi
21:04
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Şehit Piyade Er Işık için başsağlığı diledi
21:03
Gazzeliler, temel ihtiyaçlardan mahrum bir şekilde hayata tutunmaya çalışıyor
20:10
Bakan Fidan, Türkmenistanlı mevkidaşı ile görüştü
20:06
Kırklareli'nde geri dönüşüm tesisinde yangın
20:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 78 yaşındaki depremzedeyle telefonla görüştü
İsrail Batı Şeria'nın Tulkerim kentine baskın düzenledi
İsrail Batı Şeria'nın Tulkerim kentine baskın düzenledi
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 78 yaşındaki depremzedeyle telefonla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 78 yaşındaki depremzedeyle telefonla görüştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ