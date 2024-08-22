İstanbulluyu sağlıklı yaşama yönlendiren proje; Gezen Tartı

Fatih Belediyesi’nin FitFatih programı kapsamında yürütülen “Gezen Tartı” projesi ile İstanbulluların sağlıklı yaşam bilinci arttırılması hedefleniyor.

Katılımcılara ücretsiz vücut analizi ve uzman diyetisyen danışmanlığı hizmeti sunarak sağlıklı yaşam bilincini yaygınlaştıran proje her hafta farklı bir noktada yürütülüyor.

“Gezen Tartı” bireylerin sağlık durumları hakkında bilinçlenmelerini sağlarken sağlıklı yaşam alışkanlıklarını benimsemeleri için de ön ayak oluyor.

Proje vatandaşların sağlık durumlarını öğrenmelerine yardımcı olmanın yanı sıra toplumsal farkındalığı da artırıyor.

Metabolik yaş önemli

Fatih Belediyesi Kadın ve Aile Birimleri Genel Sorumlusu Yeliz Dövücü İstanbul halkını sağlıklı bir yaşama çekme ve obezite ile mücadele etmeyi hedeflediklerini söylüyor.

Projeyi genellikle açık alanlarda yürüttüklerinin altını çizen Dövücü, yağışlı havalarda ise bu kez çeşitli kurumlarda kendilerinin vatandaşların ayağına gittiklerini belirtiyor.

“En çok dikkatlerini çeken şey metabolik yaş. Bu yaş fazla çıkınca insanlar panik oluyor ve istemeden de olsa sağlıklı beslenmeye yönlenmiş oluyorlar."

Fatih Belediyesi Diyetisyeni Kübra Işıktaş, kendilerine gelenlerin önce vücut analizlerine baktıklarını söyleyip şöyle devam ediyor:

“Vücuttaki yağ ve kas oranı, sıvı dengesini anlatıp sonrasında gereken yerlere yönlendiriyoruz. Aynı zamanda kişiye özel beslenme programları yazdığımız çeşitli alanlarımız da mevcut durumda.”