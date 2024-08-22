Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde binden fazla kişide daha maymun çiçeği virüsü görüldü

Afrika Birliği Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (Africa CDC) yapılan açıklamada, KDC'deki maymun çiçeği salgınıyla ilgili son veriler paylaşıldı.

Açıklamaya göre, 13-20 Ağustos'ta KDC'de binden fazla kişide maymun çiçeği virüsü tespit edildi.

KDC Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede bu yılın başından bu yana 17 binden fazla doğrulanmış veya şüpheli maymun çiçeği vakası tespit edildi ve bunların 570'ten fazlası hayatını kaybetti.

KDC'de Aralık 2022'de ülke çapında maymun çiçeği salgını ilan edilmişti.

Maymun çiçeği virüsü

Maymun çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaşma nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

DSÖ, "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.