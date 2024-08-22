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Dünya
AA 22.08.2024 10:06

Trump, açık hava konuşmasını kurşun geçirmez cam kabinden yaptı

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, 13 Temmuz'daki suikast girişiminin ardından ilk açık hava seçim konuşmasını, Kuzey Carolina eyaletinde kurşun geçirmez cam kabinin içinden gerçekleştirdi.

Trump, açık hava konuşmasını kurşun geçirmez cam kabinden yaptı
[Fotograf: Reuters]

Trump, konuşmasında, rakibi olan Demokrat Parti'nin başkan adayı, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i eleştirdi.

Donald​​​​​​​ Trump, göçmen politikalarına ilişkin "Harris sınırları açmak istiyor. Eğer başkan olursa, 4 yıl içinde yalnızca Güney Amerika'dan değil dünyanın her yerinden 60 ila 70 milyon kişi gelecek" dedi.

"Yoldaş Kamala" diye söz ettiği Harris'in "dokunduğu her şeyi yok ettiğini ve ülkeyi mahvedeceğini" savunan Trump, rakibinin başkan olması halinde "Üçüncü Dünya Savaşı'nın görünürde garanti" olacağını söyledi.

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