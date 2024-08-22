Açık 31.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.08.2024 09:15

Katil İsrail ordusunun Gazze'ye gece boyu sürdürdüğü saldırılarda 19 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine gece boyu düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 19 Filistinli hayatını kaybetti.

Katil İsrail ordusunun Gazze'ye gece boyu sürdürdüğü saldırılarda 19 Filistinli öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde "Ebu Dakka" ailesine ait evi bombalaması sonucu bir anne ve çocuğu yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu yerinden edilmiş çok sayıda Filistinlinin barındığı Mevasi bölgesinin Han Yunus'ta kalan kısmında Filistinlilerin çadırlarına ateş açtı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde de İsrail ordusunun "Hammude" ailesine ait evi bombalaması sonucu 11 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık kaynakları, İsrail saldırısında hayatını kaybedenlerin cesetlerinin bölgedeki Kemal Advan Hastanesi'ne getirildiğini, çoğunluğunu kadınların ve çocukların oluşturduğunu belirtti.

Kaynaklar, enkaz altında kalanların da olduğunu ifade etti.

Gazze'nin orta kesimlerindeki Megazi Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun "Ed-Debaki" ailesine ait evi hedef alması sonucu ise 3 Filistinli hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'nın Tel ez-Zater bölgesinde İsrail ordusunun "Selman" ailesine ait evi bombalaması sonucu da 3 kişi hayatını kaybetti.

Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda da İsrail ordusunun "el-Cedili" ailesine ait evi bombalaması sonucu çok sayıda Filistinli yaralandı. Topçu birlikleri de kampın kuzeybatı bölgelerini bombaladı.

İsrail ordusu, Gazze kentinde topçu atışlarıyla Tel el-Heva, ez-Zeytun ve es-Sabra mahallelerini hedef alırken, insansız hava araçları da bölgede alçak uçuş yaptı.

İsrail ordusu, Deyr el-Belah kentinin doğu bölgelerini topçu atışlarıyla bombalamayı sürdürdü.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480’i çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 223 Filistinli öldü, 92 bin 981 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

ETİKETLER
Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Berlin yakınlarındaki Tesla fabrikasının sahasında yaklaşık 500 bin ağaç kesildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:45
Rekabet Kurulu'ndan ilaç firmalarına 186,1 milyon lira ceza
10:50
Petrol ve doğal gaz üretiminde tarihi rekor
10:46
Dedektörle yapılan aramada toprağa gömülü 8 silah bulundu
10:38
İş gücü girdi endeksleri açıklandı
10:23
Dron tespit etti, polisler ceza kesti
10:22
Trump, açık hava konuşmasını kurşun geçirmez cam kabinden yaptı
Süper Ay Antalya'da da ilgiyle izlendi
Süper Ay Antalya'da da ilgiyle izlendi
FOTO FOKUS
Bahçede bulduğu sincap en yakın arkadaşı oldu
Bahçede bulduğu sincap en yakın arkadaşı oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ