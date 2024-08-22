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Dünya
AA 22.08.2024 09:34

Katil İsrail ordusunun Batı Şeria'da bir evi bombalaması sonucu 3 Filistinli öldü

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da insansız hava aracıyla bir Filistinlinin evini bombalaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Katil İsrail ordusunun Batı Şeria'da bir evi bombalaması sonucu 3 Filistinli öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İsrail ordusu sabah saatlerinde Tulkerim kampına baskın düzenledi, baskına karşı çıkan Filistinliler ile İsrail askerleri arasında silahlı çatışmalar yaşandı.

Günün ilk saatlerinde kamptaki bir evi kuşatma altına alan İsrail güçleri, Tulkerim kampının çeşitli mahallelerine askeri araçlarını konuşlandırdı.

İsrail ordusuna ait askeri buldozerler, kamptaki caddelere, ticari işletmelere ve Filistinlilere ait araçlara zarar verdi.

Filistinli direnişçiler ile İsrail askerleri arasında çıkan çatışmalar nedeniyle zaman zaman patlama ve silah sesleri duyuluyor.

Görgü tanıkları, İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının kamptaki bir yeri bombaladığını söyledi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alması sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde de İsrail ordusunun saldırısında hayatını kaybeden Filistinlilerin 34 yaşındaki İmad Teyser Şirim, 30 yaşındaki Muaviye el-Hac Ahmed ve 30 yaşındaki Vesim Anber olduğu aktarıldı.

Böylece, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 640'a yükseldi.

Öte yandan, bölgede faaliyet gösteren Hamas'a bağlı Kassam Tugayları, İslami Cihad'ın Tulkerim Tugayları ve Fetih hareketinin Aksa Şehitleri Tugayları da ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda, İsrail askerleri ile çatışmalara girdiklerini ve İsrail ordusuna doğrudan kayıplar verdirdiklerini ifade etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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