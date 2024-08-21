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Dünya
AA 21.08.2024 17:05

Afrika'da maymun çiçeğine karşı aşılamalara başlanacak

Afrika Birliği Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC), Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ve kıtadaki diğer ülkelerde birkaç gün içinde maymun çiçeği virüsüne karşı aşı çalışmalarına başlanacağını duyurdu.

Afrika'da maymun çiçeğine karşı aşılamalara başlanacak
[Fotograf: DHA]

Africa News sitesinde yer alan habere göre, Africa CDC, maymun çiçeği vakalarının en yaygın olduğu Afrika ülkelerinde, başta KDC olmak üzere, aşı çalışmalarına birkaç gün içinde başlayacaklarını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB), biyoteknoloji şirketi Bavyera Nordic, ABD ve Japonya'nın aşıların tedarik edilmesine ilişkin taahhütte bulunmasının ardından açıklama yapan Africa CDC, aşı dozlarına kısa sürede ulaşacaklarını belirtti.

Africa CDC Genel Direktörü Jean Kaseya de aşıların güvenli şekilde saklanması ve doğru şekilde uygulanmasının son derece önemli olduğunu bildirdi.

Kaseya, aşıların dağıtımını kolaylaştırmak için maymun çiçeği virüsü görülen ülkelerle lojistik ve iletişim stratejileri konusunda çalıştıklarını kaydetti.

Afrika'da bu yıl yaklaşık 19 bin maymun çiçeği vakası tespit edildi, bunların büyük kısmı ise KDC'de görüldü.

Kıtada Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo, Kamerun, Gana, Liberya, Nijerya, Ruanda, Kenya, Fildişi Sahili ve Güney Afrika da virüsün görüldüğü ülkeler arasında yer alıyor.

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