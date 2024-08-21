Çok Bulutlu 33.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.08.2024 16:33

İsrail, Gazze'de "insani bölge" dediği alanı daraltmayı sürdürüyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde "insani bölge" olduğunu iddia ettiği ve zorla yerinden edilen 1 milyondan fazla Filistinlinin sığındığı El-Mevasi'yi daraltmaya devam ediyor.

İsrail, Gazze'de "insani bölge" dediği alanı daraltmayı sürdürüyor
[Fotograf: AA]

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana İsrail ordusunun yoğun saldırıları sürerken İsrail'in "tahliye" emirleri nedeniyle Filistinliler oradan oraya savruluyor.

İsrail ordusu, "insani bölge" olduğunu iddia ettiği ve göçe zorlanan 1 milyondan fazla Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki El-Mevasi'yi hedef almaya başladı.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yeni bir harita paylaştı.

Adraee, El-Mevasi bölgesinin Deyr el-Belah'a yakın kısımlarında yer alan bazı kısımlarının boşaltılmasını istedi.

Haritada belirttiği yerlerin "tehlikeli çatışma alanı" olduğunu iddia eden Adraee, buradaki Filistinlilerin bölgeyi terk etmeleri gerektiğini ifade etti.

İsrail, "insani bölgeyi" yüzde 11 daraltmıştı

İsrail ordusu, geçen hafta yine "insani bölge" olduğunu iddia ettiği ve yerinden edilmiş Filistinlileri hapsetmeye çalıştığı El-Mevasi'deki bazı bölgelerin boşaltılmasını istemişti.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, İsrail'in bu "tahliye" kararıyla Gazze Şeridi'ndeki "insani bölge" yüzde 11 daraldı.

İsrail, Gazze'de zorunlu göçü sistematik bir silah olarak kullanıyor

İsrail, 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan bu yana yayınladığı "tahliye" kararlarıyla Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri sürekli olarak göçe zorluyor.

Birleşmiş Milletler'in (BM) verilerine göre, Gazze'de yaşayan her 10 kişiden 9'u İsrail saldırıları nedeniyle zorla yerinden edildi.

Filistinliler, saldırılar ve gıda sıkıntısının yanı sıra mecbur bırakıldıkları göç nedeniyle de zor günler geçiriyor.

BM'ye göre, Gazze'deki Filistinlilerin büyük çoğunluğu ayda bir göç etmek zorunda kalıyor.

İsrail'in saldırılarından kaçan Filistinliler, çaresizlik içinde sığındıkları alanlarda derme çatma çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.

Filistin Kızılayı, Refah'a başlatılan kara saldırısından sonra bölgeye gelen göç nedeniyle El-Mevasi'de tek çadırlık bir yerin dahi kalmadığını belirtiyor.

Artan sıcaklık ve su sıkıntısı başta olmak üzere zorlu şartlar yüzünden birçok Filistinli, El-Mevasi'ye gitmek yerine evlerinin enkazında hayata tutunmaya çalışıyor.

Deyr el-Belah, Han Yunus ve Refah bölgeleri arasında yer alan Akdeniz kıyısındaki El-Mevasi, altyapının bulunmadığı, yapılaşmanın oldukça az olduğu bir bölge.

ETİKETLER
Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Katil İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de can kaybı 40 bin 223'e çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:26
Kabine Ahlat'ta toplanacak
18:20
Malatya'da tır ve kamyon çarpıştı: 1 ölü
18:03
Bakan Uraloğlu: Bitlis'i, Van ve Muş'a bölünmüş yollarla bağladık
18:00
İsrail'den gazetecilere "soykırımı perdeleme" gezisi
17:58
Drift atan ehliyetsiz sürücüye 59 bin 567 lira para cezası
17:49
Elazığ’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı
Ankara'da sıcak hava
Ankara'da sıcak hava
FOTO FOKUS
Türksat 6A: Bir hayalin hikayesi
Türksat 6A: Bir hayalin hikayesi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ