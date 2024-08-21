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Dünya
AA 21.08.2024 15:29

Hamas'tan, "İsrail terörünü durdurun" çağrısı

Hamas, Birleşmiş Milletlere (BM) ve uluslararası topluma, "İsrail terörünü ve Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurmaları" çağrısı yaptı.

Hamas'tan, "İsrail terörünü durdurun" çağrısı
[Fotograf: AA]

Hamas, "21 Ağustos Terör Kurbanlarını Anma Uluslararası Günü" münasebetiyle açıklama yayımladı.

"İsrail terörünü" durdurmaları için BM ve dünya devletlerine çağrı yapılan açıklamada, "Filistin halkının 70 yıldan fazla bir süredir, devam eden sistematik terör kurbanı olduğu" aktarıldı.

BM ve ülkelerin terör kurbanlarını anma günü etkinlikleri düzenlediği hatırlatılan açıklamada, Filistin halkının soykırıma ve katliamların yaşandığı korkunç savaşlara maruz kaldığı, 10 ay boyunca Gazze'de tüm insani yaşam unsurlarından sistematik olarak yoksun bırakıldığı vurgulandı.

Filistin halkına meşru hakları, toprağı ve kendini savunma mücadelesi konusunda "insaflı davranılması" talebinde bulunulan açıklamada, "İşgalci siyonist oluşumun terörüne ve saldırganlığına son verilmesi ve topraklarımızın haksız işgalinin bitirilmesi çağrısında bulunuyoruz." denildi.

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