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Dünya
TRT Haber 21.08.2024 14:24

Ultra Ortodoks Yahudiler zorunlu askerlik yasasını protesto etti

Ultra Ortodoks Yahudiler (Harediler) Batı Kudüs'te İsrail’in zorunlu askerlik hizmetine karşı protesto gösterisi düzenledi.

Ultra Ortodoks Yahudiler zorunlu askerlik yasasını protesto etti
[Fotograf: AA]

Ultra Ortodoks Yahudiler Batı Kudüs'te İsrail’in zorunlu askerlik hizmetine karşı protesto gösterisi düzenledi.

Bir askeri kayıt ofisini basmak isteyen göstericiler polis engelini aşmaya çalıştı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Göstericiler polis bariyerlerini yıktı, çöp kutularını devirdi.

İsrail polisi coplarla göstericileri bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

Atlı polisler de göstericilere sert müdahalede bulundu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İsrail medya kuruluşu Kan'ın haberine göre sabah saatlerinden bu yana çıkan olaylarda 3 kişi gözaltına alındı.

Ultra Ortodokslar zorunlu askerlik yasasını protesto etti
Ultra Ortodokslar zorunlu askerlik yasasını protesto etti

İsrail Yüksek Mahkemesi haziran ayında, ordunun Ultra Ortodoks erkekleri askere alması kararını onaylamıştı.

Kadın ve erkekler için 3 yıl zorunlu askerliğin bulunduğu İsrail’de, nüfusun yüzde 12’sini oluşturan Ultra Ortodoks Yahudiler, askerlikten muaftı.

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