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Dünya
TRT Haber 21.08.2024 13:13

Katliamcı İsrail, son 20 günde 8 okulu vurdu

Gazze Şeridi'nde katliam yapan İsrail, yaşam mücadelesi veren Filistinlileri hem göçe zorluyor hem de sığındıkları okulları vuruyor. İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana 400'ün üzerinde eğitim kurumuna saldırdı. Saldırılarda yerinden edilmiş yüzlerce sivil katledildi. İsrail, son 20 günde de 8 okulu hedef aldı.

Katliamcı İsrail, son 20 günde 8 okulu vurdu

İsrail Gazze Şeridi'ndeki sivilleri hedef alıyor. Filistinlilerin sığındığı okulları bir bir vuruyor.

10 ayı aşkın süredir, 400'den fazla okul, üniversite ve bağlı binayı bombaladı.

Bu ayın ilk 20 gününde 8 okul hedef alındı

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne 80 bin ton bomba attı. Saldırılarda en çok Filistinlilerin hayatta kalmak için sığındığı okullar hedef alındı.

İsrail ordusu, bu ayın ilk 20 gününde 8 okulu vurdu. Bu saldırılarda 200'e yakın Filistinli hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'ndeki eğitim kurumlarının yüzde 88'i zarar gördü. İsrail ordusu, 400'den fazla okul, üniversite ve bağlı binayı bombaladı.

Saldırılarda 121 okul ve üniversite yerle bir edildi. 333 okul ve üniversite kısmen yıkıldı.
8 bini aşkın öğrenci, 110 bilim insanı ve öğretim üyesi katledildi.

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