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Dünya
TRT Haber 21.08.2024 15:04

Amerikan Foreign Affairs: İsrail, siyonizmin sonunu getirecek

Soykırımcı İsrail'in maskesi düştükçe Batı'da da eleştirinin dozu artıyor. Amerikan basınında "İsrail, yıkım ve şiddet yoluna girdi, bu siyonizmin sonu olacak" ifadesine yer verildi. Foreign Affairs dergisindeki yazıda, İsrail'in giderek daha teokrat ve aşırı sağcı hale geldiğine, ülkeler tarafından dışlanacağına dikkat çekildi.

Amerikan Foreign Affairs: İsrail, siyonizmin sonunu getirecek
[Fotograf: AA]

Amerikan Foreign Affairs dergisi, Tel Aviv'i "İsrail, yıkım ve şiddet yolunda" ifadesiyle eleştirdi.

İsrail'in insan haklarından giderek uzaklaştığı, daha teokrat ve aşırı sağcı bir ülke haline geldiği vurgulandı. İsrail'in bu tutumunu değiştirmediği takdirde siyonizmin sonunu getireceği belirtildi.

Ilan Baron ve Ilai Saltzman'ın kaleme aldığı makalede, İsrail'in insanlık suçlarına değinildi; Netanyahu'nun ülkesini tehlikeli bir yola sürüklediği aktarıldı. Radikal Yahudilerin giderek güç kazandığı ve bu politikaların topluma yayıldığı dile getirildi.

Batı Şeria'daki İsrail zulmü ve Sde Teiman Hapishanesi'nde mahkumlara cinsel işkence yapılmasına da değinildi.

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Bu suçu işleyenlerin ceza almamaları için gözaltında tutuldukları yerlerin İsrailliler tarafından basıldığı ve ceza almalarının engellendiği hatırlatıldı.

Kişilerin giderek yasaların üzerine çıkmaya, ülkenin marjinalleşmeye başladığına vurgu yapıldı.

Makalede, uluslararası hukuku ayaklar altına alan İsrail'in yalnızlaşacağı, dışlanan bir ülke haline geleceği yorumu yapıldı.

Bir an önce bu yoldan dönülmesi, yöneticilerinin de değiştirilmesi gerektiği mesajı verildi.

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