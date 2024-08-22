Parçalı Bulutlu 34.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.08.2024 15:12

DSÖ, maymun çiçeği ve COVID-19 arasındaki bulaşma farkına dikkati çekti

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Salgın ve Pandemi Hazırlığı ve Önleme Direktörü Maria Van Kerkhove, temas yoluyla bulaşan maymun çiçeği (mpox) virüsünün, hava yoluyla bulaşan COVID-19 virüsü ile aynı olmadığını, bu iki hastalıkla ilgili yaşanan süreçlerin farklı olduğunu bildirdi.

DSÖ, maymun çiçeği ve COVID-19 arasındaki bulaşma farkına dikkati çekti
[Fotograf: Reuters]

Kerkhove ve DSÖ'nün Afrika Bölgesi'ndeki akut olaylar yönetimi ekip lideri Otim Patrick Ramadan, DSÖ'nün sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları programda maymun çiçeği virüsüne dair değerlendirmelerde bulundu.

Maymun çiçeği virüsünün COVID-19 ile aynı olmadığını vurgulayan Kerkhove, "Maymun çiçeği virüsü, COVID-19 gibi (hava yoluyla) yayılmıyor. Bu yüzden COVID-19 ile aynı durumun yaşanmadığını görüyoruz. Enfekte biriyle temas halindeyseniz maymun çiçeği virüsüne yakalanabilirsiniz ancak bu herkesin virüse yakalanacağı anlamına gelmiyor" dedi.

Kerkhove, doğru bilgi ve uygulamalarla maymun çiçeği virüsünün yayılmasının önüne geçilebileceğini söyledi.

Maymun çiçeği virüsünün daha önce de görüldüğünü kaydeden Kerkhove, virüsün yayıldığı ülkeleri desteklemek ve ortak küresel bir çaba göstermek için DSÖ'nün maymun çiçeği virüsünü uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olarak ilan ettiğini hatırlattı.

"Burundi'deki vakaların yüzde 30'u çocuklar"

Ramadan ise maymun çiçeği virüsünün herkesi etkileyebileceğini belirterek, "Şu anda Afrika'da 13 ülkede aktif olarak maymun çiçeği virüsü vakaları gözüküyor. Bu ülkelerde çok çeşitli grupların etkilendiğini görüyoruz. Çocukları etkileyen vakalar görüyoruz ancak yetişkinlerin de etkilendiğini görüyoruz" dedi.

Salgının yaygın olarak görüldüğü Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne komşu Burundi'deki vakaların yüzde 30'unun 18 yaş altında görüldüğünü aktaran Ramadan, bunun endişe verici olduğunu söyledi.

Ramadan, maymun çiçeğine karşı aşılamanın önemli bir "ilave halk sağlığı aracı" olduğunu, Afrika'da ihtiyaç duyulan miktarda aşıya ulaşılamadığını belirtti.

DSÖ'nün şu aşamada maymun çiçeğine karşı MVA-BN ve LC16 aşılarının kullanımını tavsiye ettiğini hatırlatan Ramadan, öncelikli olarak risk altındakiler ve yüksek bulaşma riski taşıyan kişilerin "hedefli aşılanmasının" önemine işaret etti.

ETİKETLER
Koronavirüs Maymun Çiçeği
Sıradaki Haber
Katil İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 40 bin 265'e çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:55
"İstanbul'da bir kişi maymun çiçeği şüphesiyle karantinaya alındı" iddiası yalanlandı
17:34
İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 evi yıktı
17:11
Akdeniz'deki deniz suyu sıcaklığı canlı yaşamını olumsuz etkiliyor
16:44
KKTC'de askeri araç kaza yaptı: 1 askerimiz şehit oldu, 11 askerimiz yaralandı
17:22
Bakan Kurum: Boğaz'daki kaçak yapı yıkılmazsa gerekeni yapacağız
17:35
Trafik denetiminde otomobilin çarptığı polis memuru şehit oldu
İsrail Batı Şeria'nın Tulkerim kentine baskın düzenledi
İsrail Batı Şeria'nın Tulkerim kentine baskın düzenledi
FOTO FOKUS
Çin'de patlama: Rögar kapakları havaya uçtu
Çin'de patlama: Rögar kapakları havaya uçtu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ