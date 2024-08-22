Katil İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 40 bin 265'e çıktı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 321 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "4 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 42 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 163 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 40 bin 265'e, yaralı sayısı da 93 bin 144'e çıktı.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İmdat çağrıları yanıtsız kaldı

Gazze Sivil Savunması da soykırımın rakamlarını yayınladı.

Buna göre, yakıt eksikliği ve ekipmanların hedef alınması nedeniyle 15 bin imdat çağrısına yanıt verilmesi engellendi.

İnsani yardım görevlisi 82 kişi öldü, 270 kişi yaralandı. Enkaz altında kalan en az 10 bin şehit var.

Bin 760 kişinin cesetlerinin tamamı parçalanmış durumda.

Gazze Şeridi’nin küçük bir parçası 85 bin ton patlayıcıyla vuruldu. Kentsel alt yapının yüzde 90’ı yıkıldı.

Gazze'de yaşayan her 10 kişiden 9'u İsrail saldırıları nedeniyle zorla yerinden edildi.

Filistinlilerin sığındığı Gazze Şeridi'nin El-Mevasi bölgesinde kilometrekareye 30 bin kişi düşüyor.