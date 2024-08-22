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Dünya
AA 22.08.2024 12:32

Rusya'da akaryakıt deposunda çıkan yangın 5 gündür söndürülemiyor

Rusya'nın Rostov bölgesindeki akaryakıt deposunda çıkan ve 5 gündür devam eden yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Rusya'da akaryakıt deposunda çıkan yangın 5 gündür söndürülemiyor
[Fotograf: AA]

Rostov'daki Proletarsk adlı akaryakıt deposunda 18 Ağustos'ta çıkan yangını söndürme çalışmalarına 500'den fazla itfaiyeci katılırken Rus haber ajansı TASS'ın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, 47 itfaiyeci çalışmalar sırasında yaralandı.

Rostov Valisi Vasiliy Golubyev, yangının Ukrayna ordusuna ait bir insansız hava aracının vurulmasının ardından tesise düşmesi nedeniyle çıktığını söylemişti.

Rus sosyal medya platformlarında yer alan görüntülerde, yangın nedeniyle ortaya çıkan dumanın geniş bir alana yayıldığı görülüyor.

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki akaryakıt tesisleri sıklıkla İHA'ların saldırılarına hedef oluyor.

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