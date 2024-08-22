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TRT Haber 22.08.2024 12:04

"Ankara'da maymun çiçeği görüldü" iddialarına yalanlama

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, kentte görüldüğü iddia edilen 'maymun çiçeği' vakalarının asılsız olduğunu yaptığı açıklamayla duyurdu.

"Ankara'da maymun çiçeği görüldü" iddialarına yalanlama

Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, çeşitli medya organlarında Ankara'da maymun çiçeği hastalığından şüphelenilerek karantinaya alınan hastaların olduğu iddiaları üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereği doğduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara'daki hiçbir sağlık tesisimizde maymun çiçeği (mpox) hastalığı şüphesi ile karantinaya alınan hastamız bulunmamaktadır. Bu tür iddialar, gereksiz bir panik ortamı yaratmaya yönelik asılsız bilgilerdir. Maymun çiçeği hastalığı ile ilgili bilgilendirmeler, Sayın Sağlık Bakanı'mız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve Bakanlığımızın ilgili birimleri tarafından şeffaf bir şekilde ve sıklıkla yapılmakta olup, halkımızın doğru bilgilere ulaşması amacıyla gereken tüm adımlar atılmaktadır. Vatandaşlarımızın, resmi açıklamaları dikkate alarak bu tür söylentilere itibar etmemeleri önem arz etmektedir."

DMM'den açıklama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) de konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, “Ankara'da 4 kişi, ‘maymun çiçeği’ şüphesiyle karantinaya alındı” iddiası doğru değildir. Ankara'daki herhangi bir sağlık tesisinde maymun çiçeği (mpox) hastalığı şüphesi ile karantinaya alınan hasta bulunmamaktadır. Gerekli bilgilendirmeler, Sağlık Bakanlığının ilgili birimleri tarafından şeffaf bir şekilde yapılmaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

 

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Ankara Karantina Maymun Çiçeği Sağlık Bakanlığı
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