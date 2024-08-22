Bakanlık'tan İBB'ye uyarı yazısı: İzinsiz inşaat durduruldu

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Maliki Ejder Batur, izinsiz inşai faaliyetlere ilişkin gerekli cezai işlemlerin yapılması konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne uyarı yazısı iletildiğini duyurdu.

Batur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Üsküdar Vaniköy’de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde birtakım izinsiz inşai faaliyetlerin gerçekleştiği tespiti üzerine İl Müdürlüğümüzce inceleme başlatılmış olup, mezkur bölgenin İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde olması nedeniyle gerekli cezai işlemlerin ivedilikle yapılması gerektiği konusunda uyarı yazısı ilgili kuruma iletilmiştir."

TRT Haber ekipleri, inceleme başlatılan o villayı görüntüledi.

Bakan Tunç: Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul’un Üsküdar ilçesi Vaniköy semtinde bulunan ve Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde yer alan yapıyla ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 184. Maddesi uyarınca “İmar Kirliliğine Neden Olma” suçundan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır. Dünyanın göz bebeği İstanbul’umuzun doğasını bozacak hiçbir olumsuzluğa asla müsaade edilmeyecektir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

AK Parti'den izinsiz inşaata tepki

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Üsküdar Vaniköy'deki ormanlık alanın, kentin nefes borusu olarak bilinen yeşil alanların başında geldiğini belirtti.

Ancak Vaniköy'den gelen görüntülerin, bu eşsiz doğa parçasının kaçak yapılaşma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu gözler önüne serdiğini vurgulayan Kabaktepe, şöyle devam etti:

"Bölgenin İBB denetiminde olduğu bilinirken, İBB yönetiminin neden bu duruma müdahale etmediği konusunda kamuoyuna bir açıklama borcu vardır. Bu kaçak yapılaşmaya kimlerin göz yumduğu ve kimlerin bu talanın arkasında olduğu sorularının yanıtları, İBB Başkanının sorumluluğundadır. Vaniköy'deki orman arazisinin yağmalanmasına göz yummak, sadece çevreye değil, aynı zamanda İstanbul halkına da ihanet etmek demektir. İBB yönetiminin, bu kaçak yapılaşmaya neden sessiz kaldığını, kimlerin menfaatine hizmet ettiğini açıklaması gerekmektedir. Aksi takdirde, Boğaziçi'nin nadide yeşil alanlarının birer birer yok olmasının vebali İBB yönetiminin omuzlarında olacaktır."

Kabaktepe, paylaşımında Vaniköy'de inşaatı süren yapının fotoğraflarına da yer verdi.

İnşaatte inceleme yapılıyor

Vaniköy'deki inşaat alanına gelen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, şantiyeye alınmadı. Özel mülk olduğu gerekçesiyle demir kapıyla kapatılan yolun açılması için bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin inşaat alanına girmesinin ardından kapı açıldı.

[Fotoğraf: AA]

Ardından, il müdürlüğü ekipleri inşaat alanına girerek incelemelerine başladı.

Ekiplerin, inşaattaki çalışmaları sürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Basın mensupları da şantiye alanına alındı.

İzinsiz inşaat durduruldu

Yapının bulunduğu alanın daha önce organize suç örgütü elebaşı Adnan Oktar'a ait olduğu, yakın zamanda Rus işadamı tarafından satın alındığı öğrenildi.

Üsküdar Vaniköy'deki inşaat çalışmasının İstanbul Büyükşehir Belediyesinin izni ile başlatıldığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğüne gelen ihbar üzerine bakanlık yetkililerinin de söz konusu inşaatta incelemelerde bulunduğu kaydedildi.

İnceleme sonucunda, bakanlık yetkilileri inşaatı durdurdu.

[Fotoğraf: AA]

İBB: Savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, özel mülkiyete konu Üsküdar ilçesi Vaniköy Mahallesi 928 ada 3 parsel sayılı yerde ikişer katlı dört bağımsız bölümden oluşan iki betonarme yapı bulunduğu ve bu yapıların tamamının yapı kullanma izin belgesine sahip olduğu bildirildi.

Ayrıca parsel üzerinde yapı kullanma izin belgesi eki röleve projesinde mevcut havuz yapısının da yer aldığı aktarılan açıklamada, şunları kaydedildi:

"Parsel içinde geçmişte mevcut olan kaçak yapılar yıkılmıştır. Sonrasında yasal yapılarla ilişkili olarak, yapı ilgilileri tarafından tamir ve tadilat izni almak amacıyla kurumumuza başvuruda bulunulmuştur. Yapılan incelemeler sonucunda, mevzuat gereği basit onarım izin belgesi düzenlenmiştir. Ancak, mahallen yapılan denetimler sonucunda kısmen basit onarım izninin dışında kalan ve güçlendirme ruhsatı kapsamında yapılabilecek çalışmaların kurumumuza güçlendirme ruhsatı talebinde bunulmadan yapılmakta olduğu, yasal yapılara ilave ahşap ve prefabrik yapılarının inşa edilmekte olduğu tespit edilmiştir."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Açıklamada, "Bu durum üzerine yasal süreç ivedilikle başlatılmış, 16 Ağustos 2024 tarih, 2089 sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiş olup inşaat mühürlenerek faaliyetten men edilmiş ve konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de bilgilendirilmiştir. Kurumumuz, bu süreçte yasal yükümlülüklerini titizlikle yerine getirmekte olup mevzuat dışı her türlü yapılaşmanın önüne geçmek için kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir" ifadesini kullandı.