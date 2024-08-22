MSB: Son bir haftada 38 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri terör yuvalarına kilit vurmaya kararlılıkla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini kesintisiz sürdürdüğünü açıkladı.

Aktürk, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin, "Kesintisiz şekilde ve kararlılıkla uyguladığımız terörü kaynağında yok etme stratejisiyle Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 38, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 868'i Irak'ın, 895'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere bin 763 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

Aktürk ayrıca, 3 Ağustos’ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisine devam edilirken 20 Ağustos’ta şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk’e bir kez daha başsağlığı diledi.

Hudutlarda mücadele sürüyor

Hudutların, Cumhuriyet tarihinin en etkin tedbirleri ve çok yönlü güvenlik sistemleriyle kesintisiz korunduğuna vurgu yapan Aktürk, şunları aktardı:

“Son bir hafta içerisinde, 8’i terör örgütü mensubu olmak üzere 337 şahıs yakalanmış, 01 Ocak’tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8.673 olmuştur. Son bir haftada engellenen 1.381 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 70.712’ye ulaşmıştır.”

Bölgesel ve küresel barışa katkılar

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ikili ilişkiler ve uluslararası misyonlar kapsamında farklı coğrafyalarda başarıyla görev yapmaya, dost ve müttefik ülkelerin haklı davalarına destek olmaya, bölgesel ve küresel barış ve istikrara önemli katkılarda bulunmaya devam ettiğini söyledi.

15 Ağustos’ta gerçekleşen Türkiye ile Irak arasında teröre karşı imzalanan mutabakat zaptına değinen Aktürk, “Söz konusu anlaşma ile Bağdat’ta kurulacak olan Türk ve Iraklı personelin birlikte görev yapacağı “Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi” ile istihbarat, bilgi paylaşımı, askerî stratejik planlamalar yapılacak, ayrıca sahadaki unsurlarımız arasında koordinasyon sağlanarak iki ülke için de tehdit olan terör örgütlerine karşı eşgüdüm içerisinde hareket edilecektir” dedi.

İsrail-Filistin çatışması

Aktürk, tüm dünyanın, İsrail'in 7 Ekim tarihinden bu yana her geçen gün katliamları ve bölgeyi felakete sürüklemesini izlemeye devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Uluslararası hukuk ve insancıl hukukun ağır ihlali olan bu saldırılar karşısında, uluslararası aktörlerin sonuç sağlayıcı kararlılıkta olması gerekmektedir. Bu itibarla, kalıcı ateşkese yönelik çalışmaların hızlanmasını ve olumlu neticelenmesini temenni ediyoruz."

Savunma sanayisi

Tuğamiral Aktürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, savunma sanayisinin her alanında yerli ve milli olarak geliştirilen stratejik ve teknolojik ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetlerin daha da arttığını söyledi.

Aktürk, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda modern piyade tüfeğinin (MPT-76 MH) muayene ve kabul faaliyeti tamamlanmıştır. Ayrıca, bakanlığımıza bağlı ASFAT ile Orman Genel Müdürlüğü arasında acil durum ve doğal afetlerle mücadelede, personelin ve bölge insanının konaklama, beslenme, sağlık ve hijyen gibi temel hayati ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik 'Seyyar Mobil Üniteler' sözleşmesi imzalanmıştır" dedi.