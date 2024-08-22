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Gündem
AA 22.08.2024 09:43

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Gerilimin nedeni Beştepe’deki toplantı" başlıklı haberin tamamen gerçek dışı olduğunu aktardı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yalanlama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gazete Pencere'de Nuray Babacan imzasıyla yayımlanan 'Gerilimin nedeni Beştepe’deki toplantı' başlıklı haber tamamen gerçek dışı olup, gazetecinin kendi hayal dünyasının ürünüdür. Haberde iddia edildiği gibi bir toplantı kesinlikle gerçekleşmemiştir" ifadesi kullanıldı.

Ekonomi yönetiminin uygulamakta olduğu programı sabote etmek amacıyla dedikodu ve yalan hikaye uydurma gayretinin başladığının gözlemlendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle kamuoyunun, kaynak belirtilmeden, 'kulis' adı altında ortaya atılan bu tür masa başı uydurma haberlere itibar etmemesi önem teşkil etmektedir. Bu tarz spekülatif içerikli haberler hakkında da hukuki haklarımız kullanılacaktır."

 

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Hazine ve Maliye Bakanlığı
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