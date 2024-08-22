Vaniköy'deki kaçak inşaat durduruldu

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Maliki Ejder Batur, izinsiz inşai faaliyetlere ilişkin gerekli cezai işlemlerin yapılması konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne uyarı yazısı iletildiğini duyurdu.

Batur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Üsküdar Vaniköy’de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde birtakım izinsiz inşai faaliyetlerin gerçekleştiği tespiti üzerine İl Müdürlüğümüzce inceleme başlatılmış olup, mezkur bölgenin İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde olması nedeniyle gerekli cezai işlemlerin ivedilikle yapılması gerektiği konusunda uyarı yazısı ilgili kuruma iletilmiştir."

TRT Haber, denetim yapılan villada…



İstanbul’da Boğaz’a nazır kaçak villa inşaatına ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı inceleme başlattı. TRT haber ekibi, İBB yetkisindeki o bölgeden detayları aktardı.https://t.co/1I5mjgoKnq pic.twitter.com/yJXNyXdiLM — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 22, 2024

"İstanbul’umuzun doğasını bozacak hiçbir olumsuzluğa asla müsaade edilmeyecek"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Tunç'un açıklaması şu şekilde:

"İstanbul’un Üsküdar ilçesi Vaniköy semtinde bulunan ve Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde yer alan yapıyla ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 184. Maddesi uyarınca 'İmar Kirliliğine Neden Olma' suçundan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır.

Dünyanın göz bebeği İstanbul’umuzun doğasını bozacak hiçbir olumsuzluğa asla müsaade edilmeyecektir.

Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

İnşaat durduruldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar Vaniköy’de devam eden inşaatı durdurdu.

Bakanlığımızın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, “İstanbul Üsküdar Vaniköy, Boğaziçi Öngörünüm bölgesindeki bir alanda, yasal düzenlemelere aykırı inşaat faaliyeti gerçekleştiği İl Müdürlüğümüzce tespit edilmiştir. İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde bulunan alanda yapılan incelemede, meskenle ilgili kişiler tarafından herhangi bir yapı inşaat izin belgesinin Bakanlığımıza ibraz edilmediği ve ruhsatsız inşa faaliyetinin devam ettiği anlaşılmıştır. İnşaat Bakanlığımız tarafından durdurulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadeleri kullanıldı.