Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından 11 kentin sağlık müdürleriyle ayrı ayrı toplantı yaptıklarını duyurdu.

Koca, paylaşımında şunları ifade etti:

"Ankara, Konya, Kayseri, Adana, Malatya, Van, Elazığ, Adıyaman, Ağrı, Yozgat ve Erzurum'da salgının şu anki seyrini, hasta ve taşıyıcı tespiti çalışmalarını, tedavileri ve alınması gereken ek tedbirleri değerlendirdik."