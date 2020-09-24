Beylikdüzü'nde bir rezidansta bulunan ve ruhsatsız olduğu belirtilen güzellik merkezine giden 38 yaşındaki Kübra Boyraz, dudak botoksu yaptırdıktan sonra evine döndü. İddiaya göre evine fenalaşan Boyraz, babasının çağırdığı ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Ertesi gün yaşamını yitirdi



Genç kadın hastanede tüm müdahalelere rağmen ertesi gün hayatını kaybetti. Kızının ölümünden şüphelenen baba Boyraz, suç duyurusunda bulundu. Babanın şikayeti üzerine polis ekipleri, Boyraz'ın telefonunda yapılan yazışmaları inceledi. Yazışmalarda Beylikdüzü'nün Adnan Kahveci Mahallesi Avrupa Caddesi üzerinde bulunan bir güzellik merkezinin personeliyle botoks hakkındaki mesajların tespit edilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Merkeze ayakta geldi yarı baygın çıktı

Güzellik merkezine giden polis ekipleri, kayıt defterini incelediklerinde Kübra Boyraz'ın, 7 Temmuz'da dudak, 19 Eylül'de kalça botoksu yaptırdığını belirledi. Bunun üzerine binanın güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, Boyraz'ın yürüyerek sağlıklı bir biçimde geldiğini daha sonra yarı baygın halde güzellik merkezi çalışanlarının yardımı ile dışarı çıkarıldığını tespit etti.



Kamera kayıtlarının da ortaya çıkmasının ardından güzellik merkezinde pratisyen hekim olduğu öğrenilen Öner Ö. ve güzellik merkezi çalışanları Erdal D., Ömer E., Bülent B., Kadriye A., İzmir'de polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınıp Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Güzellik merkezi ruhsatsız çıktı

Yapılan incelemelerde güzellik merkezinin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. Boyraz'ın hayatını kaybettiği güzellik merkezinde, kira kontratının Bülent B. adına yapıldığı tespit edilirken, işyerinin Önder Ö. tarafından işletildiği bilgisine ulaşıldı.

Birbirlerini suçladılar

İfadeleri alınmak üzere Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen güzellik merkezi çalışanları birbirini suçladı. Kübra Boyraz'ın ölümü ile ilgili hiç bir suçlamayı kabul etmeyen 5 şüphelinin de suçu birbirlerinin üzerine attıkları öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkartıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan Kübra Boyraz'ın güzellik merkezine girip-çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.