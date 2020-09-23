Sağlık Bakanlığı 23 Eylül koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 112 bin 102 test yapıldı. Bu kapsamda 1767 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Bugünkü iyileşen hasta sayısı ise 1027.

Son 24 saatte 72 hasta vefat etti, 1027 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 9 milyon 608 bin 370, toplam vaka sayısı 308 bin 69, toplam vefat sayısı 7 bin 711, toplam ağır hasta sayısı 1561, hastalarda zatüre oranı %6.7, toplam iyileşen hasta sayısı ise 270 bin 723 oldu.