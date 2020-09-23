23 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı… Bugünkü vaka sayısı…
Sağlık Bakanlığı, 23 Eylül koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 1767 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Bugünkü koronavirüs tablosu… 23 Eylül koronavirüs vaka sayısı...
Sağlık Bakanlığı 23 Eylül koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 112 bin 102 test yapıldı. Bu kapsamda 1767 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Bugünkü iyileşen hasta sayısı ise 1027.
Son 24 saatte 72 hasta vefat etti, 1027 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 9 milyon 608 bin 370, toplam vaka sayısı 308 bin 69, toplam vefat sayısı 7 bin 711, toplam ağır hasta sayısı 1561, hastalarda zatüre oranı %6.7, toplam iyileşen hasta sayısı ise 270 bin 723 oldu.
Ağır hasta sayımız bugün 1.561’e yükseldi. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bugün tespit edilen 1.767 yeni hastamız var. Sağlık sistemimizin sürdürülebilir ve sağlık çalışanlarımızın hizmet verebilir kalmaları için tedbirleri birlikte uygulayalım. https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 23, 2020
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