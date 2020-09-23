Umut veren görüntüler ilk olarak Ankara Hacettepe Üniversitesi'nden gelmişti. İkinci uygulama merkezi, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi oldu. Koronavirüs salgınına karşı Çin'de geliştirilen aşının denemeleri sürüyor.

İlk aşı, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Profesör Doktor Hüsnü Efendi'ye yapıldı.

"Bilime katkısı olacağını da düşündük"

Ardından sağlık çalışanlarına aşı uygulandı.

Kocaeli Üniversitesi Nefroloji Uzmanı Metin Ergül, şunları söyledi:

"Faz 3 çalışmalarının yapılması gerekiyor, birilerinin gönüllü olması gerekiyor. Bizim için de düşününce bilime katkısı olacağını da düşündük."

Hastalığı geçirmemiş olmak gerekiyor

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Aşı Sorumlusu Sıla Akhan ise süreci şöyle anlattı:

"Tamamen gönüllülük esasına dayanıyor ve 18-59 yaş arasını alabiliyoruz. Onun dışında hastalığı geçirmemiş olmaları gerekiyor, onu da zaten hem PCR örneği hem de kan örneğiyle anlıyoruz."

Bir gruba aşı yapılıyor, diğerine sıvı veriliyor

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2 ila 3 haftada 550 kişinin aşılanması planlanıyor. Çalışmada bir gruba aşı yapılırken diğer gruba sıvı verilecek. Daha sonra iki gruba ait veriler karşılaştırılacak.

Süreç boyunca sorun tespit edilmezse, gerekli onayların ardından aşı piyasaya çıkacak.

Kamera: Muhammet Ali Aksakallı