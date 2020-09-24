Dünyanın mücadele ettiği bir başlık da uyuşturucu. Son Avrupa Uyuşturucu Raporu’na göre, İsveç milyon nüfus başına en çok uyuşturucu kaynaklı ölümü gören ülke. 2018'de 1 milyon kişi başına 81 kişi öldü. İngiltere için bu sayı 76.

Finlandiya ve İrlanda, milyonda 72 ölümle üçüncü en yüksek ölüm oranına sahip ülkeler. Türkiye’de ise 12 kişi öldü.

[Grafik: TRT Haber / Bedra Nur Aygün]

Bu noktada kıyaslama için ABD’deki “opioid krizi”ni hatırlayabiliriz. 2018'de ABD, milyon nüfus başına 314,5 uyuşturucuya bağlı ölüm yaşadı. Sonraki 20 ülkenin toplamından daha fazla kişiyi uyuşturucu yüzünden kaybetti.

Haşhaştan elde edilen ilaç grubu opioidler hem ağrı kesici hem de uyuşturucu olarak kullanılıyor.

Yaş ilerledikçe durum ağırlaşıyor

Raporda ayrıca Avrupa’da 2012-2018 yılları arasında 50 yaş üstü grupta aşırı doz uyuşturucudan kaynaklanan ölümlerin yüzde 75 artış gösterdiği de belirtildi. Açıklamaya göre bu oran, sorunun daha uzun süreli kullanıcılarla giderek daha fazla ilişkili olduğunu gösteriyor.

Pandemi de etkiliyor

Tabii tüm bu sayı ve verilere, 2019 sonundan beri dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVID-19) sonrası dahil değil. Salgının uyuşturucu kullanımını tetiklediği rapordaki notlarda özellikle vurgulanmış. Buna kullanıcı sayısındaki artıştan tutun da internet üzerinden madde satışındaki yükseliş dahil birçok faktör eklenmiş durumda.