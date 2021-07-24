Yürümek ve eğilmek gibi en temel aktivitelerde adı pek bilinmeyen bir kas yapısı başrol oynuyor. Onu diğer kaslardan ayıran ilginç özelliği ise kişinin ruh halini etkilemesi.

Uzman Fizyoterapist Nazlı Büşra Ciğercioğlu, “Psoas üst gövdeyle alt gövdeyi birbirine yaklaştıran ve birleştiren tek kasımız yukarıda diyafram dediğimiz asıl solunum kısmımızla birlikte çalışıyor. Aşağı tarafta da pelvik tabanla çalışıyor. O yüzden aslında ruh kası denmesinin sebebi onlarla beraber izole bir şekilde çalışıyor olması” diyor.

'Ruh kası' Psoas



'Ruh kası' denilen Psoas'ın gevşek olması kişiyi rahatlatıyor, öfkeli davranışların önüne geçiyor. Kasıldığındaysa ruh hali olumsuz etkileniyor.

Duruş bozuklukları, düzenli egzersiz yapmamak ve sürekli dar kıyafetler giymek Psoas'ta kasılmalara neden oluyor.

Uzmanlar bu kastaki kasılmaların önüne geçebilmek için özel egzersizler yapılması gerektiğini söylüyor. Psoas'ı rahatlatmak için düzenli fiziksel egzersiz ve nefes çalışması öneriliyor.