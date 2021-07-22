Salgın, Delta varyantıyla dünyada yayılmaya devam ediyor. Türkiye’de de vaka sayıları yeniden artışa geçti.

Bayram ziyaretleri ve tatil bölgelerindeki hareketlilik uzmanları endişelendiriyor.

Kocaeli Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan, daha kuvvetli bir virüsle karşı karşıya olunduğunu bunun için 4. dalganın gelmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

-Salgında 4. dalga bekleniyor mu?

-Aşılama vakalara nasıl yansıdı?

-Aşılananların sayısı arttıkça hastanelere gidiş azalıyor mu?

Aşılama sürecini ve vaka sayılarındaki artışı Kocaeli Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan, @trthaber’de anlattı. pic.twitter.com/r1yls7auLr — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 22, 2021

"Aşılamada ikinci doz önemli"

Vaka sayısı 10 bine yaklaşmış durumda. Yeni bir dalganın yaşanmaması için aşı son derece önemli...

Prof. Dr. Akhan, "İkinci dozların önemli olduğunu unutmamamız gerekiyor. Onları hızlıca olmamız gerekiyor. Bunları yapmazsak dalga yükselebilir. Sayılar zaten belli bir artış trendine girdi. Devamı da gelebilir bunun. Üstelik bununla baş edemezsek sonra daha çok zorlanırız. Çünkü yayılmasına izin vermiş oluruz" dedi.

"Aşı olmayanlar risk altında"

Akhan aşı olmayanların daha büyük risk altında olduğunu da şu sözlerle aktardı:

“Aşılılar virüsü taşıyor olabilir, bulaştırabilir. Onlarda çok fazla semptom olmayabilir. Onlardaki durumu tahmin etmek zor olabilir. Çünkü onlar geçirseler de hafif geçireceklerini düşünüyoruz, aşısızlarda gelirse Delta gelecek. Daha hızlı enfeksiyonu başlatacak.”

"Vaka artışının hastanelere etkisini 1-2 ay içinde göreceğiz"

Vaka sayısı yeniden artışa geçse de hastanelerde henüz yoğunluk olmadığını belirten Akhan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hastaneler Marmara Bölgesi için daha sakin. İnsanların tatilde olması Doğu ve Güneydoğu'da artışa neden olmuş gibi durabiliyor. Ama onlar sonuçta buraya da gelecek, burada da yükselecektir. Sayının artması hastanelere yansımadı. Bunu 1-2 ay içinde göreceğiz.”

