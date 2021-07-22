Nijerya'nın Lagos kentinden ABD'ye gelen bir kişinin maymun çiçeği (monkeypox) virüsüne yakalandığı belirlendi.

Yetkililer, ülkenin 27 eyaletinden, temaslı olduğu tespit edilen 200 kişiyi izlemeye aldı.

Dallas'taki bir hastanede izole edilen virüslü kişinin durumunun stabil olduğu belirtildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ay sonuna kadar takip edilecek temaslı kişilerin durumuyla ilgili yerel yetkililerle temas halinde olunduğunu bildirdi.

Maymun çiçeği nasıl bulaşır?

Maymun çiçeğinin insandan insana damlacık yoluyla bulaştığı biliniyor. Hastalığın bulaşmasının yüz yüze uzun süreli görüşmeyle gerçekleşebileceği aktarılıyor.

Maymun çiçeği salgınları çoğunlukla Afrika kıtasında görüldü. Kıtada 1970'ten bu yana Nijerya hariç 9 ülkede daha salgın kaydedilmişti.

Maymun çiçeği nasıl bir hastalık?

Maymun çiçeği, çiçek hastalığıyla aynı aileden geliyor ancak daha hafif atlatılıyor. Hastalık, grip benzeri belirtiler gösteriyor.

Çoğunlukla 2-4 hafta süren enfeksiyonlarda vücut ve yüzde dökülmeler görülebiliyor.

Maymun çiçeği enfeksiyonlarının yüzde 1'inin ölümcül olduğu kaydediliyor.