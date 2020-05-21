Ramazan ayının sona ermesi ve bayramın gelmesi ile vücut yeni bir düzene alışacak. Yaklaşık18 saat süren orucun ardından vücudun bu yeni beslenme düzenine alışması biraz zaman alacak. Bu nedenle bayramda beslenmeye dikkat edilmesi gerekiyor.

Bir ay boyunca iki öğün beslenmeye alışıldı. Orucun bitmesi ile öğünler bir anda artırılmamalı. Uzmanlar metebolizma için bol su tüketilmesini öneriyor.

Uzmanlar, ara öğünlerin vücudun yeni beslenme sistemine alışmasında önemli olduğuna dikkat çekiyor. Et yemeklerinin yanında sebze yenilmesi de tavsiye ediliyor.

Fazla tatlı tüketimi ise birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. Ayrıca bir anda değişecek olan yemek düzeninde sindirim sistemi zorlanmamalı.