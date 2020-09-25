Cumhurbaşkanlığı Digital Dönüşüm Ofisi ve Gazi Üniversitesi, tıp alanında önemli bir başarıya imza attı. Sağlıkta Yapay zeka uygulaması başlatıldı.

Beyin MR'ının sonucu artık saatlerce beklenmeyecek. Yapay zeka alt yapısıyla saniyeler içinde sonuç elde edilecek.

Yapay zeka ile başardılar

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Emrah Çeltikçi, "Bu yapay zeka teknolojisi sayesinde şu anda yaklaşık 10 saniye gibi bir sürede hatta 10 sn den de kısa açıkçası 6.4 gibi ortalaması bunun bu kadar kısa bir sürede hastaların beyinlerinde bir tümör olup olmadığını beyinlerinde bir anormallik olup olmadığı hızlıca sonuç verebilen bir sistem" dedi.

Hasta daha MR cihazından çıkmadan sonuç sisteme aktarılıyor. Bu özelliği ile proje, zamanla yarışan acil hastalar için hayati öneme sahip.

Türkiye'de bir ilk olan proje, Gazi Üniversitesi'nde başarıyla uygulanmaya başlandı.

Proje, doktorların özellikle de radyologların işini büyük ölçüde kolaylaştıracak.