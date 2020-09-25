Yapılan araştırmalara göre, acil bir durumla karşılaşan çoğu insan, virüs bulaşır korkusu ile hastaneye başvurmaktan çekiniyor.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını süresince ciddi hastalıkları olanların yaklaşık yüzde 41'i tıbbi takiplerini aksatırken, kalp krizi geçirenlerin de yüzde 50'si hastaneye başvurmuyor.

İnme, kalp krizi gibi durumlarda hastaneye hemen gidilmemesi, zaman kaybedilmesi ölüm riskini artırıyor.

Kişinin ciddi bir şikayeti varsa, özellikle baskı tarzında bir göğüs ağrısı varsa mutlaka acillere başvurması gerektiğini belirten Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Taha Alper, kalp krizinden ölüm riskinin koronavirüsten ölüm riskinden daha fazla olduğunu, bunun bilinmesi gerektiğini söyledi.

Hastanelerde en ufak şüphe durumunda koronavirüs testi yapıldığına dikkat çekilerek tıbbı takiplerin aksatılmaması isteniyor.

Kamera: Muratcan Reyhan