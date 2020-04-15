Dünyanın tamamı gibi Türkiye de koronavirüsle mücadele ediyor. Bu kapsamda ciddi tedbirler alınıyor. Okulların tatil edilerek uzaktan eğitime geçilmesi ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı getirilmesi çocuklar adına alınan en önemli kararlar oldu. Ancak ailelerin bilinçli ve dikkatli davranması gereken bu süreçte akıllara pek çok soru geliyor. Koronavirüs çocukları nasıl etkiliyor? Çocukları korumak için nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Virüse yakalanan çocukların tedavisinde nasıl bir yol izleniyor? Tüm bu soruları Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nazan Dalgıç yanıtladı.

Koronavirüsün çocuklarda görülme oranı nedir?

Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan büyük bir çalışmaya göre tüm COVID-19 olgularının yüzde 2,5’ini 18 yaş altı ergenler, çocuklar ve bebekler oluşturuyor. Bu 18 yaş altı nüfus, ABD’de toplam nüfusun yüzde 22’sini kapsıyor.

Koronavirüs çocukları, yetişkinlere göre nasıl etkiliyor?

Erişkinlerde COVID-19 tablosu sıklıkla ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı ile ortaya çıkıyor. Fakat çocuklarda bu belirtilere nispeten daha az rastlanıyor. Yine çocuk yaş grubunda hastaneye yatırılma oranı, erişkin yaş grubuna kıyasla daha düşük. Çocuklar hastalığı hiçbir belirti vermeden de geçirebilir. Fakat bu, onların virüs için taşıyıcı olmadığı anlamına gelmiyor. Özellikle 1 yaş altı bebekler ile altta yatan kronik akciğer ve kalp hastalığı olanlar hastalıktan fazla etkileniyor. Bunun yanı sıra bağışıklık yetmezliği veya bağışıklık baskılayıcı ilaç kullananlar, kan hastalıkları ve metabolik bozuklukları olan çocuklar hastalığı daha ağır geçirebilir.

Ailelerin, çocukları koronavirüse karşı korumak için nelere dikkat etmesi gerekiyor?

Çocukları enfeksiyondan korumak için güvenli sosyal mesafe kuralına titizlikle dikkat edilmesi şart. Koronavirüs temel olarak insandan insana, solunum yollarımızdan çıkan damlacıklar yoluyla bulaşıyor. Kalabalık ortamlardan kaçınmak, sık sık el yıkamak, öpme-sarılma gibi yakın temasları asgariye indirmek virüsten büyük miktarda korunma sağlayacaktır. Pasif sigara içiciliği de çocukların solunum sistemine aktif sigara içmişler kadar zarar veriyor. Bu yüzden çocuklarla aynı ev içinde sigara içilmemeli. Sigara dumanı, çocukların solunum yollarındaki savunma sistemlerini bozarak virüsün hızlıca akciğerlere yerleşmesinin yolunu açabilir.

Beslenmeye dikkat etmek de bu süreçte büyük önem taşıyor mutlaka...

Güçlü bir bağışıklık sistemi, koronavirüsle ile savaşmakta en önemli faktör... Virüse direkt etki eden bir ilaç, maalesef şu an itibarıyla mevcut değil. Biz sağlık çalışanları için, elimizdeki en önemli silah kişinin mevcut bağışıklık sistemi. Bu nedenle yeterli ve dengeli beslenme, her gün taze meyve ve sebze tüketimi kritik öneme haiz. Fakat bilinçsizce kullanılan vitamin şurupları ve gıda takviyelerinin yan etkileri olabilir. Bu nedenle doktorlarla iletişim kurulmadan bu takviyelerin kullanılmasını önermiyoruz.

Türkiye’de çocuklara koronavirüs tedavisinde nasıl bir yol izleniyor?

Türkiye’de hastanelere başvuran çocuk hastalar, titizlikle muayene edilip değerlendiriliyor. Muayenesinde bulgu rastlanan ve solunum sıkıntısı olan hastalar, hastanelerde izole odalarda yatırılıp takip ediliyor. Genel durumu iyi olan çocuklar izolasyon kurallarına sıkı sıkıya uymaları şartıyla gerekli tedavileri düzenlenip evlere gönderiliyorlar ama evlerine yakın bir kliniğin takibine alınıyorlar. Genel durumu iyi olan çocukların da taşıyıcı olabileceği unutulmamalı. Bu nedenle çocuklar, ileri yaştakiler ve kronik hastalığı olan bireylerden uzak tutulmalıdır.

