Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, salgınla mücadelede her kesime görevler düştüğünü söyledi. Bu süreçte en ağır yükün sağlıkçıların omuzlarında olduğunu vurgulayan Durmuş, şunları belirtti:

98 yataklı

"Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili bakanlarımız ilk günden beri süreci en iyi şekilde sürdürüyorlar. Tarihi Hasankeyf ilçemizde bulunan 98 yataklı uygulama otelimizi sağlık çalışanlarına, ihtiyaç duymaları halinde dinlenmeleri için tahsis ettik. Şu anda Hasankeyf Devlet Hastanesi’nde çalışan 25 sağlık çalışanı otelimizde kalıyor."

