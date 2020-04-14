Koronavirüs ile mücadele kapsamında birçok kişi evde kaldı. Bu durum virüsle mücadelede önemli avantajlar sağlasa da hareketsiz kalmak, farklı rahatsızlıkların ortaya çıkmasına davetiye çıkarıyor. Stres ve hareketsizlik nedeniyle yaşanan bu rahatsızlıkların çözümü ise egzersiz.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nedim Malkoç, "Sadece hareketsiz kalmak değil, evde hareketsiz kalmaya bağlı olarak stres kaygı gibi sebeplerden de olabilecek gerginlik sebebiyle özellikle boyun tutulmaları, bel tutulmaları olabiliyor" dedi.

Ortopedik rahatsızlığı olanlar doktorla görüşmeli

Malkoç, evde bulunabilecek basit materyallerle hareket yapılabileceğini söyledi.

Yapılacak egzersizlerin kontrollü olması ise oldukça önemli. Evde egzersiz yapmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken konulardan biri de egzersiz yapmaya engel bir rahatsızlığının olup olmadığı. Malkoç, şunları öneriyor:

"Yapılacak olan egzersizler düzgün bir duruşun, nefesin ve hareketlerin sistemine uygun bir şekilde yapılması önem arz ediyor. Bu egzersizleri yapmadan önce ortopedik bir rahatsızlığı olan veya bu konularla ilgili rahatsızlık yaşayan kişilerin doktor kontrolünde veya doktorlarıyla görüşerek bu egzersizleri yapmalarını öneriyoruz."