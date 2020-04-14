E-Devlet maske başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet maske siparişi nasıl verilir? ePTTAVM ücretsiz maske…
Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda vatandaşlara maske dağıtılacağını açıkladı. Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? E- Devlet maske başvurusu... Kimler maske siparişi verebilir?
Maske satışları yasaklandı. Ücretsiz maske siparişi e-Devlet üzerinden verilebiliyor. PTT Kargo aracılığı ile maskeler başvuru yapanlara ulaştırılıyor.
E-Devlet maske başvurusu nasıl yapılır?
E-Devlet kapısından maske başvuruları açıldı.https://basvuru.turkiye.gov.tr/ linki üzerinden başvuru yapılabiliyor.
ePTTAVM üzerinden maske siparişi nasıl verilir?
"PttAVM.com" internet sitesi üzerinden yapılan duyuru şu şekilde:
Değerli Vatandaşlarımız,
Cumhurbaşkanımızın Talimatı ile T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın almış olduğu karara istinaden; online ortamda ePttAVM.com üzerinden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske temini sağlanacaktır.
https://maske.epttavm.com/ linki üzerinden maske için başvuru oluşturulabiliyor.
Kimler ePTTAVM ve e-Devlet üzerinden maske başvurusu yapabilir?
Aile üyelerinin bilgilerini doldurarak onlara da ücretsiz maske temini sağlanabiliyor.
Vatandaşların her hafta, içinde 5 adet olan 1 paket maske alma hakkı bulunuyor.
Maskeler PTT Kargo ile belirtilen adrese ücretsiz olarak ulaştırılabiliyor.
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