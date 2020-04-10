Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ve Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda ücretsiz maske dağıtımı başlatıldı.

Başvuru yapan 20-65 yaş arası tüm vatandaşların evine her hafta maske götürülecek. Başvurular 6 Nisan'da alınmaya başlandı.

Kişi, hem kendisi hem de aile üyelerinin bilgilerini doldurarak ücretsiz maske temin edebiliyor. Vatandaşların her hafta, içinde 5 adet olan 1 paket maske alma hakkı bulunuyor.

Maskeler, PTT Kargo ile belirtilen adrese ücretsiz olarak ulaştırılıyor. Peki, maskeler dağıtılmaya başlandı mı?

Başvurular için tıklayın

Evden çıkmadan maske sahibi olabilirsiniz

Koronavirüs nedeniyle izolasyon sağlamak için zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamak gerekiyor. Çıkıldığında da maske takmak gerekiyor.

Dağıtımına başlanan paketlerden birini beraber inceleyelim. Size ulaşan paketi dezenfekte edip açabilirsiniz. Kargo paketinin içerisinden başka bir pakette 5 adet maske çıkıyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Maskeler, vatandaşlar için önerilen cerrahi maskelerden. Maskede burun teli de mevcut.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Siz de kendinizi izole ederken, PTT Kargo aracılığıyla evden çıkmadan maske sahibi olabilirsiniz.