Mecburi sebeplerden ötürü dışarı çıktınız, markete gittiniz, kapı kollarına, ürünlere dokundunuz.

İçiniz rahat, çünkü her seferinde eldiven kullandınız.

Ancak kullandığınız o eldiven çapraz bulaşmayla sizi çok daha büyük riskin içine sokabilir.

Peki çapraz bulaşma nedir?

Bilim insanlarının araştırmalarına göre koronavirüs yüzeylerde 3 gün canlı kalabiliyor. Farklı araştırmalarda ise bu süre 17 güne kadar çıkıyor.

Kullandığımız plastik eldivenler dokunduğumuz yüzeylerdeki bakteriyi uzun süre üzerinde tutabiliyor.

Eldiven takılıyken, cep telefonumuza, kullandığımız diğer eşyalara, yüzümüze dokunmamız söz konusu bakterilerin vücudumuza girmesine yol açıyor ve çapraz bulaşma gerçekleşiyor.

Eldiven çıkartıldıktan sonra söz konusu eşyalara dokunmaya devam etmek, riski daha da artırıyor.

Yani eldivenler yanlış kullanıldığında virüse mesafe koymak yerine onları vücuda taşıyan bir aracıya dönüşüyor.

Eldiveni ve maskeyi doğru kullanmak, elleri sık sık yıkamak ve sosyal mesafeye önem vermek, virüsten korunmanın en temel kuralları.

Maske nasıl kullanılmalı?

Tıpkı eldivenlerde olduğu gibi maske de doğru kullanılmadığında faydadan çok zarar getirebilir.

Öncelikle maskenin ağzınıza ve burnunuza doğrudan temas ettiğini unutmayın. Bu yüzden maskeyi takmadan önce ilk iş ellerinizi dezenfekte edin.

Maskeyi kutudan çıkartın ve yırtık ya da delik olmadığından emin olun.

Maskenin sert, bükülebilir tarafı üst kısmıdır. Burnunuza oturduğundan ve ağız çevresi dahil tüm yüzeyi kapattığından emin olun.

Maskeyi taktiktan sonra elinizle surekli duzeltmeyin. Çene altina indirmeyin. Burnunuzu maskenin dışında bırakmayın

Ne kadar çok konuşursanız maske o kadar nemlenir ve kullanım ömrü kısalır..

Maskeyi kulak halkalarını tutarak yüzünüze yerleştirin. Maskeyi çıkartmadan önce de el dezenfekte işlemini tekrar etmeyi unutmayın.

Maskeyi kulak halkalarından çıkartın ve dokunmadan çöpe atın.

Tek kullanımlık maskeleri bir daha kullanmayın.