İstanbul Valisi Yerlikaya, "İlimizde faaliyet gösteren serbest eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09.00-18.00 olarak belirlenmiştir" dedi.

Ankara İzmir ve Kırıkkale'de ise eczaneler koronavirüs salgını geçene kadar cumartesi günleri de dahil 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Ankara Eczacı Odasının internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs COVID-19 pandemisi sebebiyle iş yükü artan ve yüksek risk grubunda bulunan eczacıların ve yardımcı personelin çalışma saatlerinin esnetilmesi için bir süredir Ankara İl Sağlık Müdürlüğü nezdinde yürütülen çalışmaların sonuçlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Ankara ve Kırıkkale illerimizdeki eczane çalışma saatleri, salgın tehlikesi geçene kadar geçici süreyle değiştirilmiştir. İl Sağlık Müdürlüğümüz ile alınan karar gereği, eczanelerimiz 31 Mart 2020 tarihi itibarıyla cumartesi günleri dahil 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet vereceklerdir. Tüm meslektaşlarımıza duyurulur." ifadesine yer verildi.

İzmir'de eczanelerin çalışma saatlerine koronavirüs düzenlemesi

İzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs ile mücadele kapsamında eczanelerin 09.00-19.00 olan çalışma saatlerinde değişlikliğe gidildiğini açıklandı.

İzmir'deki eczaneler yeni tip koronavirüs (COVID-19) önlemleri kapsamında saat 10.00 ile 18.00 arasında hizmet verecek.

Eczanelerin koronavirüsle mücadelede ön saflarda özveriyle görev yaptığını vurgulayan Sayılkan, şunları kaydetti:

"İl Sağlık Müdürlüğü'nden gerekli onay alındı ve yeni bir duyuru yapılana kadar yarından itibaren İzmir merkez ve ilçelerinde eczane çalışma saatleri 10.00-18.00 olarak uygulanacak. Bu saatler dışında sadece nöbetçi eczaneler açık olacak. Yoğunluğuna göre gerek duyulursa yönetim kurulu tarafından ilave nöbetçi eczane görevlendirilecek"