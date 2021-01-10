Koronavirüs aşısının Türkiye'de uygulanmasına sayılı günler kaldı.

Bazı ülkelerin tercihi aşıyı tek doz uygulamak. Ancak bu yöntem aşının antikor oluşumunu azaltıyor.

'Aşılamada ideali 2 doz'

İki doz aşıyı ideal sürede uygulamak ise kritik önem taşıyor.

Prof. Dr. Kemalettin Aydın, "İdeali bunun 4 hafta ara ile yaptığınız zaman en yüksek seviyede antikor ve en uzun sürede antikorun devamlılığını sağlarsınız. 14 gün gibi kısa sürelerde yaparsanız yine hızlı antikor oluşturursunuz. Ama bu antikor bulundurma süresi kısa kalabilir" dedi.

'İki doz aşısındaki süre aşının koruyuculuğunu etkiler'

Aşılama takvimi, aşının koruyuculuk süresini etkiliyor. Kemalettin Aydın konuyla ilgili şunları söyledi:

"Antikorların devam ettiği süre daha kısa kalıyor. İdealden yaparsan 8-10 ay, belki 2 yıl, 2 buçuk yıl. İdealin dışında bir takvim uygularsanız ideale yakından daha kısa süre antikorların devam etmesi söz konusu."

Dozlar arasındaki süreler acil durumlara göre değişiklik gösterebiliyor.