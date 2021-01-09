Sağlık Bakanlığı 9 Ocak koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 168 bin 289 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 9 bin 537. Bugünkü hasta sayısı 1 bin 103 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 7 bin 902.

Son 24 saatte 181 hasta vefat etti, 7 bin 902 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 26 milyon 33 bin 695, toplam vaka sayısı 2 milyon 317 bin 118, toplam vefat sayısı 22 bin 631, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 903, hastalarda zatüre oranı %4.3, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 190 bin 47 oldu.