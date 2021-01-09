9 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı… Bugünkü vaka sayısı…
Sağlık Bakanlığı, 9 Ocak 2021 koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 537 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Bugünkü koronavirüs tablosu… 9 Ocak koronavirüs vaka sayısı...
Sağlık Bakanlığı 9 Ocak koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 168 bin 289 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 9 bin 537. Bugünkü hasta sayısı 1 bin 103 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 7 bin 902.
Son 24 saatte 181 hasta vefat etti, 7 bin 902 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 26 milyon 33 bin 695, toplam vaka sayısı 2 milyon 317 bin 118, toplam vefat sayısı 22 bin 631, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 903, hastalarda zatüre oranı %4.3, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 190 bin 47 oldu.
Bugün tespit edilen 1.103 yeni hasta var. Vaka sayıları düşmeye devam ediyor. Ağır hasta sayısı 3.000’in altına geriledi. Kısıtlama ve tedbirler netice veriyor. Birlikte mücadele etmeye ve ülkemizi küresel salgının yıkıcı ektisinden kurtarmaya kararlıyız. https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 9, 2021
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