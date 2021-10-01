BioNTech'ten yapılan açıklamada, mRNA (mesajcı RNA) teknolojisine dayanan BNT122 aşı adayı için Faz 2 çalışmalarına başlandığı açıklandı.

ABD, Almanya, İspanya ve Belçika'dan yaklaşık 200 hasta çalışmaya katıldı. Çalışmanın amacı, tümörlerin cerrahi ve kemoterapiden sonra yeniden ortaya çıkıp çıkmadığında BNT122'nin etkinliğini incelemek.

BioNTech'in açıklamasında, dünya genelinde ölümcül ikinci kanser olarak bilinen kolon kanserinin tedavisi için yeni tedavilere ihtiyacın yüksek olduğuna da dikkat çekildi.

BioNTech başta deri kanseri olmak üzere diğer kanser türlerinde kullanımı için BNT122 aşısının klinik çalışmalarını da sürdürüyor.